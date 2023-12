Victoria Villarruel doblegó al kirchnerismo y La Libertad Avanza impuso al presidente provisional del Senado

En su primera sesión al frente del Senado de la Nación, Victoria Villarruel doblegó este miércoles al kirchnerismo y, así, La Libertad Avanza logró imponer al presidente provisional de la Cámara alta: será el libertario Bartolomé Abdala. Asimismo, quedaron conformadas las comisiones permanentes, en medio de un clima de tensión con el bloque de Unión por la Patria (UxP).

De esta manera, La Libertad Avanza logró su primer triunfo en el Senado con el apoyo del grueso de los bloques opositores. El nombramiento de Abdala quedó efectuado por 39 votos afirmativos, cero negativos y 29 abstenciones. Por su parte, Carolina Losada (Juntos por el Cambio) juró como vicepresidenta primera; Alejandra Vigo (Unidad Federal) como vicepresidenta segunda. La vicepresidencia de la Cámara quedó reservada para la primera minoría, representada por UxP.

La Secretaría Administrativa estará a cargo de María Laura Izzo; Agustín Giustinian será el secretario parlamentario; Dolores Martínez la prosecretaria parlamentaria; y Manuel Chavarría el prosecretario de coordinación. Pasadas las 15.00, Villarruel le abrió paso a la lista de oradores. El primero en tomar la palabra fue el formoseño José Mayans, que rechazó la decisión del presidente Javier Milei de no pronunciar su discurso el último domingo al pleno de la Asamblea Legislativa.

Además, dijo que la sesión que convocó Villarruel fue “institucional e ilegítima”. “Iniciamos un nuevo tiempo y queremos colaborar en lo que se pueda y en lo coincidimos”, agregó el referente peronista. En esa línea, continuó contra la convocatoria: “Ahora vienen con esta nueva mayoría a desconocer y establecer en una sesión que es ilegal, ilegítima e inconstitucional con una resolución sobre cómo va a trabajar el parlamento sin la participación de la primera minoría”.

La senadora Juliana Di Tullio, referente kirchnerista y cercana a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, también enfatizó en la inconstitucionalidad y le restó entidad a la reunión de labor parlamentaria que el martes encabezó Villarruel, junto a Juan Pedro Tunessi. Di Tullio insistió también en la idea de que el Senado está en receso y que la sesión no debería existir.

“Lo hay es una prepotencia de números. Es violentar la Constitución y el reglamento de nuestra cámara y que tiene rango constitucional”, objetó Di Tullio. UxP sostenía que la sesión no tenía validez porque aún Milei no convocó a sesiones extraordinarias. En este contexto, los senadores del ex oficialismo pretendían que la designación de autoridades quede postergada para el próximo 24 de febrero.

En contraposición, el riojano Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza) retomó una frase de Di Tullio: “Sí es cierto que hay una nueva época, lo que no es cierto es que hay prepotencia de número”. Y en otra llamativa y breve intervención, Losada dijo: “Los reyes del ‘Si tengo número te impongo todo y no escucho a nadie’, ahora están en minoría. ¡Chicos, sorry!”, ironizó.

