Milett Figueroa habló sobre su relación con Marcelo Tinelli y se refirió a la posibilidad de ser mamá

Este miércoles, Milett Figueroa fue entrevistada por Ángel de Brito al aire de LAM (América), donde la modelo peruana abrió su corazón y habló de todo.

En la charla, la novia de Marcelo Tinelli reveló que uno de sus mayores deseos es ser madre. “Me gustaría ser mamá. Primero tendría uno, a ver que tal, si tengo la bendición primero de poder serlo”, comentó.

Consultada sobre si para ella es una presión la maternidad, la influencer dijo: “En esta sociedad, un poco sí, porque las mujeres por la edad y todas esas cosas”. Y sumó: “Tengo 31 años, no sé si me quedan cinco años más”.

“Me sentí un poquito presionada cuando cumplí 30. Dije: ‘bueno, ya es momento’. Me lo pregunté, interioricé esa idea y dije ‘¿será momento?’, porque me nació un poco las ganas de ser mamá cuando cumplí 30. No sé por qué, no tenía ni pareja, pero dije ‘no quiero ser mamá soltera tampoco, no quiero ser mamá luchona todavía’”, añadió, haciendo referencia al sentimiento que la invadió el año pasado.

Sobre el tema, cerró: “Quiero llegar a tener una familia unida, junta, tradicional. Soy bastante clásica”.

¿Se animará Tinelli a volver a ser papá? El tiempo dirá.

Fuente: TN