El llanto desconsolado de Milett Figueroa al contar por qué no pasará las fiestas con Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ya no se ocultan y, desde que oficializaron su relación, pasan todo el día juntos. Con las fiestas cada vez más cerca, la pareja esperaba poder disfrutar de esta época en compañía, pero un imprevisto los obligó a separarse. Al ser consultada por el abrupto distanciamiento, la modelo lloró y explicó el problema familiar que atraviesa.

En una entrevista a Ángel de Brito, Milett Figueroa habló de sus intenciones de quedarse en la Argentina y cómo estas cambiaron una vez que conoció a Marcelo Tinelli y se acostumbró al país. “Al principio era un proyecto de ir al Bailando y regresar, pero después pensé en castear para diferentes ficciones”, explicó, asegurando que está dispuesta a seguir su carrera profesional aquí e instalarse en Buenos Aires.

De todas maneras, la modelo ahondó en su vida privada y dio los motivos por los que tendrá que hacer un viaje de un mes a Perú durante Navidad y Año Nuevo. “La verdad es que a mí me encanta Argentina. No me quiero ir y me ha costado el hecho de vivir sola estos meses, la distancia. Ahora tengo un tema familiar muy delicado que es que el hermano de mi mamá está bastante mal y es por eso que estoy regresando a Perú sola”, reveló, con lágrimas en sus ojos y con mucha dificultad para hablar por la emoción del momento.

Ángel de Brito notó el llanto de Milett a causa del estado de salud de su tío y la invitó a tomarse un tiempo para recomponerse. El conductor de LAM señaló que la época de las fiestas es particularmente difícil y, por su parte, Yanina Latorre le consultó a la modelo si era “muy familiera”, a lo que ella respondió que sí.

