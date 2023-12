Milei relaja el cepo cambiario: se podrán comprar dólares financieros sin restricciones y reducen el "parking" a 24 horas

Siguen las novedades en el mercado cambiario de Argentina. Luego de los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, desde la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunciaron modificaciones que impactan de lleno a los dólares financieros: relajamiento del cepo y modificaciones en el "parking".

Según la resolución general (RG 988) que hace referencia a la liquidación de bonos usados para la compra de dólares financieros y busca flexibilizar medidas extraordinarias y transitorias que se habían tomado para controlar la tensión cambiaria en los últimos meses. Estas medida se oficializarán en las próximas horas a través del Boletín Oficial.

Desde la entidad sostienen que "se aplican modificaciones, que estaban contenidas en diferentes Resoluciones Generales transitorias y que llevan la regulación al momento previo de las tensiones cambiarias que justificaron su aplicación".

Los cambios anunciados para la compra de dólar financiero

La CNV no tiene autoridades definidas por la gestión de Javier Milei, pero Sebastián Negri emitió una resolución en la que se definió la unificación de los plazos de permanencia vigente para todos los activos: ahora entre la compra en pesos y la venta en dólares solo habrá parking de 24 horas; cuando antes dependiendo el activo podía llegar a ser de 5 días.

Otra de las modificaciones es la eliminación del cepo, por lo que no habrá límites para la compra de dólar MEP o CCL. Vale aclarar que el limite de 100 mil nominales - aproximadamente u$s 30 mil- semanales, pero a partir de ahora esto ya no rige. La resolución también retrotrae la prohibición de aplicar los dólares obtenidos por la venta de bonos soberanos en otros instrumentos por 30 días.

Y la última modificación es que se "retrotrae la obligación que tenían las ALyCs de presentar una declaración jurada semanal con todas las operaciones concertadas en mercados del exterior".

¿Cómo puedo comprar dólar MEP?

Para comprar dólar MEP deberás seguir una serie de pasos:

Paso 1: abrir una cuenta en un bróker local

Para adquirir dólar bolsa necesitarás abrir una cuenta comitente (cuenta de inversiones) en una sociedad de bolsa o bróker local. Por otra parte, algunos bancos también suelen ofrecer el servicio de dólar MEP, aunque las comisiones suelen ser elevadas.

En este sentido, existen muchas empresas intermediarias, por lo que se recomienda navegar por el ranking BYMA que todos los meses destaca a las más grandes e importantes. Luego de seleccionarla, tendrás que completar la apertura, que es gratuita y a distancia, y solo consiste en completar una serie formularios y verificar nuestra identidad.

Paso 2: depositar los fondos

El siguiente paso es depositar los fondos deseados desde una cuenta bancaria a nuestro nombre. Es importante que verifiques que el CBU del bróker que se encuentra vinculado con nuestro número de cliente sea el correcto para evitar problemas.

Paso 3: comprar un activo que se negocie en pesos y en dólares

Posteriormente deberás comprar un activo que se negocie en pesos y en la divisa estadounidense con liquidación contado inmediato (CI). La mayoría de los ahorristas e inversores utiliza el bono AL30 porque tiene un alto volumen de operaciones, además de contar con un tipo de cambio "implícito" más bajo. Sin embargo, se puede utilizar una gran variedad de activos como los Cedears.

Paso 4: cumplir los requisitos de "parking"

Al comprar en contado inmediato, los bonos estarán en nuestra cartera al instante, pero, para poder venderlos, deberás esperar un día hábil (una noche), según las últimas normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Por ejemplo, en una semana normal sin feriados, si comprás el bono AL30 en pesos el lunes en contado inmediato, podrás venderlo en dólares al día siguiente, es decir, el martes, sin importar que no hayan pasado 24 horas exactas.

Paso 5: vender el activo en dólares

Luego del tiempo preestablecido con el bono en cartera solo restará vender el activo en dólares. Para hacerlo, debemos seleccionar la especie "D". En el caso del AL30, el título público en dólares será el AL30D. Nuevamente, también se recomienda hacerlo en contado inmediato.

Cuando hayas realizado la operatoria, los dólares líquidos estarán disponibles en la plataforma del bróker listos para ser transferidos a nuestra cuenta corriente o caja de ahorro en dólares.

Paso 6: transferir los dólares a la cuenta bancaria

El último paso consiste en llevar la divisa de la cuenta comitente a la cuenta bancaria en dólares. Hacerlo es muy sencillo debido a que solo se debe completar el CBU en dólares desde la propia plataforma del intermediario financiero.

¿Cómo invertir los dólares?

Una de las opciones más comunes es el plazo fijo en dólares, aunque, debido a su casi nula rentabilidad (menos del 0,5% anual) no suele ser muy elegido. Otra de las opciones son las obligaciones negociables, es decir, bonos de deuda emitido por empresas privadas en las que solicitan dinero y, luego de un período, devuelven el capital y los intereses. Estos últimos suelen rondar entre el 5% y el 10% anual.

Por otra parte, se puede adquirir casi cualquier activo que cotice en dólares como, por ejemplo, Cedears, acciones, bonos, entre otros. Además, existe la posibilidad de invertir en fondos comunes de inversión que cotizan en esta divisa.

Sin embargo, es importante señalar que la mayoría de estos activos pueden negociarse en pesos, por lo que comprar dólar MEP, abonando las respectivas comisiones, y luego comprar otro activo con esos dólares suele ser mucho más costoso que si se adquieren de forma directa con pesos.

¿Cuándo no puedo comprar dólar MEP?

No podrás adquirir dólar MEP si incumplís alguno de los siguientes requisitos:

* Compra de dólar ahorro: no haber comprado moneda estadounidense a través del banco en los últimos 90 días

* Programas sociales: no ser beneficiario de IFE, AUH, refuerzo de ingresos ni cualquier otro plan o ayuda social

* Cotitulares de cuentas bancarias: solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria

* Refinanciamiento de cuotas y tarjetas de créditos: no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses

* Deudores UVA: quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP

* Ingresos no declarados: como en todo el sistema bursátil, hay que contar con ingresos declarados para poder operar dólar financiero

* Subsidios energéticos: tampoco podrán acceder quienes hayan solicitado el subsidio a la energía eléctrica y/o al gas natural

