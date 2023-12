Pullaro pagará aguinaldo y jubilaciones antes de fin de año

El ministro de Economía Pablo Olivares confirmó este jueves que la provincia pagará aguinaldos y jubilaciones antes de las fiestas de fin de año. Lo hizo en un breve contacto con la prensa en la Casa Gris, en la capital provincial, luego de mantener una reunión de trabajo con el gobernador Maximiliano Pullaro. El anuncio busca llevar tranquilidad a los empleados estatales ante la incertidumbre generada por las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional.



"Me ha instruido para maximizar todos los dispositivos financieros que están al alcance del gobierno provincial para abonar los aguinaldos que corresponden al segundo semestre de este año y que los trabajadores públicos y los pasivos de la caja de jubilaciones de la provincia puedan contar con el mismo antes de las fiestas", señaló Olivares, y adelantó "Mañana daremos a conocer el cronograma de pagos".

Con respecto a las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que los anuncios tienen varios enfoques. "Primero, desde el punto de vista fiscal, donde hay medidas cambiarias que inciden sobre todo en una devaluación, en un incremento del más de 100% del tipo de cambio y, por lo tanto, eso tiene un traslado a precios. Además de las medidas monetarias que trascendieron este miércoles tras la reunión con los bancos".



"Para la economía de Santa Fe en general y en especial para las finanzas públicas lo que se anunció sobre la obra pública nacional, el ministro de Economía de la Nación aclaró que iba a abarcar a aquellas que no comenzaron -explicó-. Estamos queriendo confirmar si todas aquellas que arrancaron no van a verse afectadas, principalmente porque hay obras de magnitud como tres gasoductos, de saneamiento como es el caso del Acueducto de Rosario y la Plata Potabilizadora de Aguas Santafesinas. Hoy las está ejecutando la provincia con fondos nacionales".





Consultado sobre qué impacto tendrá la interrupción de transferencias discrecionales a las provincias, Olivares señaló: "Fue un anuncio hecho en trazos generales, estamos esperando el detalle, qué se entiende por las mismas. Los anticipos a cuenta del déficit de la caja de jubilaciones están establecidos por ley, por lo tanto, si bien no tienen una automaticidad con una fecha concreta durante un mes, entendemos que eso no debería verse afectado".

"Al igual que otras transferencias nacionales como es el caso del Fondo de Incentivo Docente, el Programa 25 de extensión horaria que financia Nación y entre los dos hablamos de casi $50 mil millones", detalló.

En ese sentido, indicó: "Tratamos de revelar cuáles son las transferencias que vienen por fuera de los fondos de coparticipación, que no ingresan primero al Presupuesto Nacional. Estamos chequeando que todas esas transferencias que provienen del mismo y que no deberían ser abarcadas dentro de las discrecionales, si bien no son estrictamente automáticas están establecidas por un marco de ley"

Olivares reveló que sigue con atención la evolución de la inflación, ya que se avecinan las paritarias docentes. "En su anuncio del domingo, el presidente planteó niveles inflacionarios que estarían oscilando entre 20% y 40% -dijo-, por lo que con esos niveles durante 3 meses estaríamos hablando de la duplicación de cualquier valor nominal, por eso estamos monitoreando con atención, son órdenes de magnitud. Hay que monitorear cuál es el impacto

También se refirió a la derogación de exención del Impuesto a las Ganancias que planteará el gobierno nacional en la Legislatura. "Todos coincidimos en que el trabajo no debe abonar Impuesto a las Ganancias, pero sí las medidas que toma un gobierno nacional contemplando recursos de la provincia tiene que de alguna manera ser abordado sino estamos jugando con recursos provinciales que de un momento a otra dejan de estar", comentó.

Transporte, energía y el Boleto Educativo Gratuito

"Otro de los aspectos que analizamos con el gobernador es la incidencia de la reducción de subsidios que impactan sobre tarifas, no solo hablamos de transporte sino también de energía y que se van a trasladar a tarifas. Cada uno de esos servicios públicos tiene sus marcos regulatorios, por lo tanto, las autoridades de aplicación de esos servicios lo va a implementar de acuerdo al mecanismo que se prevé legalmente", analizó Olivares.

Sobre la quita de subsidios al transporte, añadió: "El Boleto Educativo Gratuito es un derecho que se garantizó y planteamos con el gobernador que es un derecho que tiene que ver con la asistencia y provisión de un servicio esencial como es la educación. Por lo tanto, la provincia de Santa Fe va a hacer todo el esfuerzo posible para garantizar el mantenimiento de ese beneficio".

Con información de La Capital