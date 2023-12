¡Arde América! Picante cruce entre Luisa Albinoni y Pamela David tras la renuncia a Desayuno

Café amargo y pan reseco sin manteca, mermelada ni dulce de leche para Luisa Albinoni y Pamela David, dos para las que su desayuno -en su caso, el desayuno americano- no terminó de la mejor manera. La experimentada actriz renunció a la chance de continuar en el programa que conduce la ex modelo y protagonizaron un fuerte cruce público.

Las dos protagonistas de esta historia de desencuentros y un final precipitados hablaron en Socios del espectáculo. Y claro, cada una dio su versión. Pamela dio su versión de líder de grupo y un poco, por qué no, parte de la empresa por ser la esposa de uno de sus principales accionistas. No por nada muchos la llaman "La Dueña". Luisa, por su parte, manifestó una mirada quizás infinitamente más desprotegida: la del asalariado.

Por eso, desde sus lugares a uno y a otro lado de la trinchera protagonizaron el tramo más picante del ida y vuelta. Sucedió cuando Pamela, consultada por la salida de Luisa, intentó desdramatizar la situación y parafraseó al flamante presidente Javier Milei, quien inmortalizó la sentencia "no hay plata". Albinoni fue contundente y contestó "si no hay plata me quedo en mi casa".



La actriz profundizó en ese sentido y recordó que cuando la convocaron para sumarse al equipo, hace ya unos meses, la pelea por el sueldo "fue díficil, fue brava. Los sueldos son bajos. Yo venía de Telefe, de hacer Cortá por Lozano, y había terminado la temporada de verano. Peleamos un poco hasta que llegamos a un acuerdo. Pero bueno, ahora no pasó lo mismo está claro".

Luisa sorprendió a propios y extraños al anunciar a través de un tuit que no seguirá en el programa matinal de América. Ante la pregunta de un usuario común y corriente respondió que sí, que era verdad, que se iba y que se había cumplido un ciclo (algo que repitió en el programa de Lussich y Pallares), aunque no mencionó la cuestión económica.

Pamela no se mostró molesta por haberse enterado a través de las redes sociales, pero aclaró que iban a tocar el tema al aire. "La verdad que no sabía nada, me contaron que había puesto ese tuit. Y bueno, es su decisión. Seguramente lo hablaremos al aire como todo lo que nos pasa. Ella tiene autoridad para hacer eso, a mi no me tiene que explicar nada. Desayuno sigue. El verano y mucho tiempo más también. Hubo algunas fakes news de que no seguíamos pero no tenía nada que ver salir a desmentirlas. Que las desmientan los que las tiraron".

Fuente: Paparazzi