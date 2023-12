Primera semana de Javier Milei y Luis Caputo: qué se dice en el mercado

Más que la era Milei la que empezó más bien parece que será la Era de Hielo liderada por el “Toto manos de tijera”. En las mesas mucho entusiasmo, y mucha cautela. Lo que se viene será bravo. Solo Frondizi en el 59 se atrevió a tanto, claro que a “pedido” del FMI y del Tesoro de EE.UU.

Aunque algunos ponen fichas a que lo que vendría no tendría que ser tan dramático como se proyecta. Para Ricardo Arriazu la naturaleza nos está dando una oportunidad, la política también da una oportunidad pero también una dificultad, entonces si esta vez no se gasta de más, hay luz al final del túnel. El prestigioso economista del gobierno tendrá que tener cuidado con los cantos de sirena de la reestructuración de la deuda, porque ese no es el problema más si se recupera la confianza y la credibilidad.

La reacción inicial de los mercados al paquete de emergencia económica ha sido positiva. La brecha se redujo por debajo del 30% y bajó el riesgo-país ante la mejora de los bonos soberanos. También las acciones recogieron algunos frutos. Muchos miraron en las últimas dos jornadas a los dólares financieros recordando la experiencia de la devaluación pos-PASO. El sector de mejor desempeño bursátil fue el bancario en tanto y cuanto la política cambiaria anunciada por el BCRA no incluye plan alguno de shock con respecto a las Leliq/Pases como temían las entidades. La curva CER fue la gran beneficiada ya que se espera un traslado a precios muy fuerte y el crawling peg de 2% mensual del dólar oficial implica que el costo de oportunidad en términos de carry trade es muy alto, aún considerando que no se puede descartar otra devaluación en los próximos meses. Por lo pronto, en la industria de fondos comunes se registraron rescates en dólar linked, aunque no significativos.

El BCRA compró 284 millones de dólares y 273 millones, las mayores compras desde fines de julio pasado. De todos modos arrecian las críticas y los reclamos por parte de los importadores. Todos dicen que no funciona nada. Muy pocos accedieron al MULC y menos a la Aduana. Mientras tanto todos siguen analizando y evaluando la propuesta del bono del BCRA que se suscribirá en pesos al dólar oficial y se pagarán en dólares billetes con una tasa del 5% anual, salvo que los rescaten antes del vencimiento en ese caso se cancelan en pesos. Hablando de bancos, ni tardaron 24 horas en dejar de ofrecer plazos fijos UVA. ¿Cómo seguirá esta historia? Un banquero le explicaba a un gestor de private banking que ahora los bancos enfrentan un problema a futuro. La baja abrupta de la tasa de interés activa y la pasiva. Con eso se licúan las Leliq y Pases, pero a quién prestar es la pregunta, te quedas con la estructura sin negocios.

Mientras el “Toto manos de tijera” empieza la poda del gasto primario público y siguen los tarifazos, en el mercado comenzaron los rumores de los anticuerpos provinciales ante la eliminación de las transferencias discrecionales del Tesoro. ¿Podrán aparecer las monedas digitales provinciales? Y los muchachos se aggiornan ya no recurrirán a los Patacones y demás cuasimonedas papel. Veremos.

El ajuste en combustibles influirá en la velocidad el traslado a precios al consumidor dado el impacto sobre el costo logístico. El IPC de noviembre fue 12,8% con una núcleo en 13,4%.Ya algunos arriesgan tasas mensuales de inflación minorista de más del 20 y 25% para los próximos meses. Para una de las principales consultoras el 24% para diciembre es piso y con fuerte arrastre para enero. Pero a la vez contempla que si saliera la mentada ley ómnibus podría inyectarse una alta dosis de credibilidad y el IPC ceder terreno. A pesar de todo esto, no hay nadie que no califique al tipo de cambio oficial de $800 como un “superdólar”. Veremos si dura.

Con información de www.ambito.com