Cinthia Fernández mostró cómo le quedó el dedo tras un doloroso accidente: “Me rompí”

Las hijas de Cinthia Fernández ya están de vacaciones y la bailarina decidió pasar algunos días en Uruguay con las niñas. Pero sufrió un accidente en su pie y debió ser atendida por los médicos.

“Siempre triunfando...”, expresó en una foto donde mostró su dedo gordo del pie y agregó: “Creo que me fracturé el gordito”. “Obviamente, jugando como si tuviese 10 años. La señora no entiende que está cerca de los 40″, agregó con ironía.

En la imagen el dedo se ve morado e hinchado. Por eso, según mostró, no pudo usar zapatos cerrados y solo debió llevar ojotas. “Es la onda ahora... Pelot... asintomática”, comentó con humor sobre su look.

De acuerdo a lo que contó Cinthia, los médicos le dijeron que se rompió la “capsulita que une un hueso con el otro”. “Me dijeron que me va a doler por tres semanas”, aseguró y sumó que tiene el dedo negro. “No puedo pisar, tengo una ojota porque no me puedo poner zapatillas. La estoy pasando para el or...”, concluyó en sus posteos.

Fuente: Pronto