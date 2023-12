Pampita y Zaira Nara revelaron que compartieron algunos novios

Zaira Nara y Pampita coincidieron en un evento e hicieron juntas una nota con LAM en la que hablaron sobre la buena relación que existe entre ellas, que suelen compartir muchos trabajos, incluso viajes al exterior.

Las modelos recordaron el día en que se conocieron, que compartieron camarín en el certamen de Marcelo Tinelli y Zaira estaba vestida de novia, haciendo alusión a su casamiento suspendido con Diego Forlán.

“Porque yo volvía de no haberme casado y estaba de novia con tu ex...”, le dijo Zaira a Pampita, recordando que estaba saliendo con Pico Mónaco.

“Me estaba mordiendo la lengua para no nombrarlo, pero ya que lo trajeron solas...”, les dijo Ángel de Brito.

“Lo nombró ella. Que conste, eh”, aclaró Pampita. Entonces Zaira recordó de la mejor manera a su ex: “Pero es buena persona. Lo nombro porque justo me acuerdo de eso. Ahí es de lo que uno puede hablar con cariño”.

“Yo tuve muchos novios. O sea, yo solo en mi vida salí con novios. Como que me ponía de novia...”, manifestó la hermana de Wanda Nara, al tiempo que la jurado del Bailando dijo: “Yo también. O todo o nada”.

Luego continuó la charla de manera divertida, hasta que Pampita sorprendió a su colega: “¡Esperá! Hay uno que saliste y que no sabe nadie... No, no lo voy a decir porque yo lo conozco”.

Entonces revelaron que no solo compartieron a Pico Mónaco, sino que pasaron algunos más. “No vamos a dar nombres. Nos olvidamos de todo, no tenemos memoria”, agregó Pampita.

Por último, las modelos remarcaron que en el ambiente artístico se conocen todos y que siempre se encuentran con las mismas personas en los mismos lugares. “Vamos a bailar al mismo boliche, nos conocemos todos. Vamos cruzando parejas uno con otro. Aparte las que vamos a los eventos somos siempre las mismas. Ellos también son siempre los mismos. Tendríamos que pasar navidad todos juntos”, concluyeron entre risas.

Fuente: Noticias Argentinas