El balance de fin de año de Jesica Cirio: “Le he dado lo mejor de mí a personas que no lo merecían”

Jesica Cirio atravesó un año bastante tormentoso. Tras haber anunciado su separación de Martín Insaurralde, luego de diez años de relación y con una hija en común (Chloé), aparecieron las imágenes del ex funcionario con Sofía Clericci, haciendo ostentación de una vida de viajes y lujos, que derivó en una investigación judicial que la salpicó por haber estado tantos años a su lado.

La conductora de La Peña de Morfi habló públicamente sobre lo sucedido y vio como poco a poco iba bajando la espuma del escándalo. A pocos días de que termine este año, la modelo compartió en sus redes sociales un balance sobre las cosas que vivió en los últimos meses.

"Este año me llevo unas cuantas lecciones conmigo. Me he caído, he llorado, he sido fuerte y en todo momento conseguí salir adelante, pese a haber vivido decepciones por parte de ciertas personas, pese a los malos momentos y los días difíciles, nunca me rendí y seguí luchando para ser mejor", dice el mensaje que compartió Jesica.

"He cambiado, he dejado muchas cosas atrás y me he dado cuenta de lo importante que es cuidar mi amor propio, he valorado mis momentos de soledad, he aprendido a no aferrarme a nadie, a no pensar tanto las cosas y sobre todo a ver lo que verdaderamente merezco, aprendí a priorizar mi paz mental y mi felicidad", sigue el texto.

"Este año le he dado lo mejor de mí a personas que no lo merecían, he visto hipocresía y doble cara de gente que no esperaba, logré irme de aquellos lugares que no eran para mí, dejé de darle importancia a lo insignificante y en todo momento tuve esa fuerza interior para volver a empezar de nuevo, para dedicarme tiempo y centrarme en mí sin importar lo que digan los demás. Este año me he dado cuenta de lo que soy capaz de lograr, me he dado cuenta que he aprendido más de lo que esperaba y que he progresado bastante. Ya sean buenos o malos momentos, ha sido un buen año porque puedo decir que ahora soy mejor", finaliza el escrito compartido por Cirio.

Fuente: N. A.