Matilda Salazar festejó su cumpleaños con una fiesta temática de “La Sirenita” y look princesa

Matilda Salazar cumplió seis años el viernes y su mamá, Luciana, no dudó en celebrarlo este sábado con una increíble fiesta temática de La Sirenita. Además de una torta con la imagen del icónico personaje de Disney, la pequeña pudo lucir dos looks inspirados en los vestidos que Ariel lleva en la película animada.

En un primer momento, la nena llevó un un vestido largo de tul turquesa con mangas. Más tarde, hizo cambio de look y lució una pieza corta de tul con brillitos y top violeta estampado con diseño de cola de sirena.

Como detalle, lució una especie de mini bolso con forma de Flounder, el pececito amarillo y celeste que acompaña a Ariel en sus aventuras. La piñata también formó parte de la temática: una cola de sirena en los mismos tonos del festejo.

Entre los invitados hubieron varios famosos invitados. En las fotos pudimos ver a Marcelo Polino, íntimo de Luciana Salazar, y a Dionisio Mendoza, el hijo de Flavio Mendoza que se volvió un gran amigo de la cumpleañera.

Luciana Salazar divulgó un detalle lujoso de la fiesta de cumpleaños de su hija Matilda y generó impacto

En diálogo con la revista Gente, Luciana Salazar dio a conocer un detalle lujoso que llamó la atención: Matilda tuvo su propia organizadora de eventos en su fiesta de seis. “¡Estuvimos a full con la organización! Matu eligió la temática: este año es La Sirenita porque es súper fan de la película. Matu tiene una planner -Tamara Pont- que se ocupa de todos sus cumples y ya está trabajando para que todo salga perfecto”, indicó Luli.



Salazar también se emocionó al describir a la pequeña, el gran amor de su vida: “Es una cosita. Es una nena extremadamente inteligente, me lo dicen en la escuela, no es algo que yo inventé. Curiosa, inquieta y muy, muy cariñosa. Tiene, además, una destreza física increíble por eso va a baile, gimnasia rítmica, acrobacia y patín. Matilda se despierta 6.30 y hasta las 20 no termina su día, pero es fan de las actividades que realiza”.



En la misma entrevista, explicó que su hija aún no pudo terminar el preescolar pese a su edad: “Ella como va a un colegio americano -el Lincoln-, egresa recién en junio del 2024: tiene un calendario escolar diferente. Ahora, para las fiestas, tiene un receso pero sus vacaciones largas son de junio a agosto. La verdad es que estoy súper conforme con el colegio: es excelente. Algo que muchas personas no saben es que lo elegimos con Martín (Redrado) antes de que ella nazca”.

Fuente: Gente