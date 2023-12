Andrés Larroque habló de “los errores” del peronismo que llevaron a la derrota electoral ante Javier Milei

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés ‘Cuervo’ Larroque, se manifestó este sábado acerca de la interna del peronismo y aseguró que de cara a la reconstrucción del partido “se acabaron los monjes negros y los maestros jedi”. Asimismo, el ahora opositor al Gobierno nacional habló de los “errores” que llevaron a la derrota de Unión por la Patria ante Javier Milei en el balotaje presidencial.

“Tenemos que ir a un debate muy profundo, abierto y respetuoso, escuchando a todas las posiciones. Se acabaron las mesas de arena, los monjes negros, los maestros jedi. Acá nos tenemos que sentar todos, decirnos las cosas y poner al peronismo en el lugar que corresponde”, señaló Larroque en declaraciones a Radio 10. E hizo autocrítica con relación a la derrota electoral de Unión por la Patria. Aunque consideró que el triunfo de La Libertad Avanza habla más de errores del peronismo que de “virtudes de Milei”.

Por otro lado, el dirigente político manifestó que la provincia de Buenos Aires está ante una situación de “extrema emergencia” frente a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno nacional. “Este tipo de planes tienen resultados calamitosos y tampoco dan respuesta en materia económica”, consideró, sumándose así al reclamo del mandatario bonaerense, Axel Kicillof.

En este sentido, Larroque no descartó la emisión de moneda por parte de la Provincia ante la difícil circunstancia que podría atravesar el territorio bonaerense en materia económica y consideró que se encuentran frente a un “proceso muy agresivo”. “A mi me criticaron mucho por decir que era (Sergio) Massa o disolución nacional, me parece que me quedé corto”, enfatizó.

En tanto, el referente de La Cámpora también se refirió al protocolo antipiquetes que lanzó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, esta semana y señaló que se trata de “fuegos artificiales que finalmente no tienen un vínculo concreto con la realidad”. “La cuestión de fondo, que es la problemática social, nunca se va a resolver con las fuerzas de seguridad”, dijo el ministro provincial.

Con información de www.elintransigente.com