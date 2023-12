El insólito motivo por el que se habría separado Jorge Rial de Romina Pereiro

La relación entre Jorge Rial y Romina Pereiro tuvo un final abrupto y hasta hace poco no se supo lo que provocó la ruptura. Sin embargo, un exabrupto al aire por parte del conductor terminó revelando la verdadera razón detrás de la ruptura.

Todo se dio cuando el conductor estalló en pleno programa, buscando silenciar el tumulto entre sus compañeros de Argenzuela. "¡Me separé para que no me griten!", exclamó Jorge Rial, desatando una polémica que no pasó desapercibida, aunque más tarde aclaró que se trató de "un chiste".

"¡No griten más, por Dios! Yo tendría que estar viendo la Champions en mi casa... ¿Qué mierda hago acá? Yo tendría que estar haciendo un programa de cocina a la mañana, a las 15 veo la Champions y a las 19 voy a buscar a mi nieto", exclamó visiblemente molesto.

Con un tono sarcástico, el conductor continuó su descargo haciendo alusión a un posible motivo humorístico detrás de su separación. "Pero no... ¡Estoy acá y todos gritan y gritan! ¡Me separé para que no me griten! ¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me gritan Mariana, Brancatelli, también bajan del cuarto a gritar! ¡Es un quilombo! Encima, ¡de ustedes no me puedo separar!", sentenció Jorge Rial, desatando comentarios y debates tanto en redes sociales como en los medios de comunicación.

Las declaraciones de Jorge Rial en Argenzuela generaron críticas y cuestionamientos sobre la imagen que proyectó de Romina Pereiro. Sin embargo, y para sorpresa de todos, la siempre picante Yanina Latorre salió en defensa del conductor, revelando tener pruebas que respaldan el controvertido comentario.

"Tengo un audio de ella gritando mucho", afirmó la panelista, dejando en evidencia su postura sobre la nutricionista, a quien Rial, según se rumorea, no puede olvidar, incluso después de más de un año de su separación.

Fuente: Pronto