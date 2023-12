La angustia de Lourdes Sánchez por las críticas en su contra en el Bailando 2023: “Me banqué cosas horribles”

Recientemente, Lourdes Sánchez trascendió debido a su sorpresiva performance de reggaeton hot en la pista del Bailando 2023 a la que sumó al trapero Ecko a la coreografía. Ahora, la bailarina se sumó al “Debate del Bailando”, programa que conduce Denis Dumas en la pantalla de América y no pudo evitar quebrarse cuando Aníbal Pachano la defendió de las constantes críticas que enfrenta en el certamen que conduce Marcelo Tinelli.

“Tengo privilegios de trabajar de lo que quiero y hablando de los otros privilegios, siento que se habla de un lugar desde el que se me subestima, que no puedo armar semejantes puestas con cosas que me consigo yo cuando están a la vista de todos. Sobre el último ritmo. Hay espejos y todos pasamos por esos espejos, que están ahí, y nosotros dijimos: ‘Usemos esos espejos’ y están el coreo. ¿Alguien lo pidió? Nosotros sí y nadie los había usado”, se descargó la artista, molesta para luego preguntarle a Kennys Palacios que también estuvo como invitado en el programa: “¿Vos los pediste, Kennys?”. “No, yo no”, le contestó él.



Acto seguido, Sánchez remarcó: “Los privilegiados son los de la producción porque cero pesos le género. Todo me lo consigo yo, uso cosas que están al alcance de todos y yo uso plata”. Acto seguido, Palacios planteó su molestia por no haber podido utilizar una moto como escenografía en el ritmo del reggaeton hot porque Yeyo de Gregorio también había acudido a la misma idea. Entonces, Aníbal Pachano, visiblemente enojado, lo frenó: “Pido gancho, no nos vayamos a tu problema, estamos hablando de Lourdes Sánchez”.

“Yo la conozco hace muchos años desde que empezó en el Bailando y sé perfectamente cuál es su trayectoria. Es una artista que de la nada, y desde que debutó con Ibañez, explotó. Desde ese momento, hizo un montón de Bailandos. Se preocupa, piensa, invierte. De eso se trata”, analizó el coreógrafo mientras Lourdes se desmoronaba frente a los panelistas y la conductor de “El Debate del Bailando” para luego lanzar, indignado: “Que la vengan a criticar con una situación que tiene que ver con invertir, para ser artista tenés que invertir de tu propia plata. Entonces hay que cortarla con este circo hay que darle” .

Acto seguido, Pachano manifestó: “Si no te gusta, cachás la cantimplora, llora en el campito porque la señora hace años que baila, y tiene a la mejor coreógrafa que piensa, produce, compagina música y pantalla. Osea chicos, ya está". “Se terminó el problema. Esto se llama talento, alguna vez hay que tirarle una flor”, la respaldó a la bailarina que estaba siendo contenida por la conductora.



“Hemos visto a Lourdes tener peleas durísimas y nunca la vi tan angustiada. No se porque te importa tanto”, aseguró Dumas mientras Lourdes ocultaba su rostro en su manos, y las lágrimas rodaban por sus mejillas. “Porque me siento hostigada, siempre me apuntan con lo mismo y ya no se ni que decir. Ya no sé ni como defenderme”, sentenció la bailarina.

“Me banqué cosas horribles, de Coty, de Flor Vigna, de Charlotte. Dijeron cosas realmente horribles y que no son. Lo hablé y hoy está todo bien. Vienen y te dicen: ‘Perdón por lo que dije, fue en chiste’ pero ya lo dijiste y no está bueno. Entonces yo me puedo parar y decir cualquier cosa”, expresó Sánchez. “Ojala que lo ganes porque te lo re mereces”, le dijo Aníbal

