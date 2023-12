El oficialismo tendrá una dura batalla en el Senado para aprobar la Boleta Única y hay dudas para la eliminación de las PASO

El ministro del Interior, Guillermo Francos, anunció este miércoles que el país debería “ir a un sistema de boleta única” y activó la fina numerología a realizar en el Senado si el Gobierno decide convocar a sesiones extraordinarias e incluir el proyecto sobre papel que aprobó un conglomerado opositor en Diputados, en junio de 2022. De hecho, Javier Milei y Victoria Villarruel fueron dos legisladores que acompañaron la iniciativa, que continúa con estado parlamentario.

Para analizar este tema es importante rever la discusión en la Cámara baja de 2022. Allí adhirieron el entonces Juntos por el Cambio, los libertarios Milei y Villarruel, peronistas cordobeses anti K, Juntos Somos Río Negro y el ex diputado y ahora gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, entre otros. Bajo ese panorama, y si los actuales legisladores de dichas fuerzas respetan lo pactado el año pasado, en el Senado habría, al menos, 36 votos. Al ser cuestión electoral, necesita mayoría absoluta, 37.

El miércoles, el oficialismo y la oposición no kirchnerista reunieron 39 votos para designar autoridades y poner en funcionamiento la Cámara alta. La diferencia entre esa cifra y los 36, en principio, “asegurados”, es que los misioneros renovadores se ausentaron y no acompañaron la iniciativa en Diputados -en el Senado, son dos-, y de los tres peronistas no kirchneristas, resta una definición del entrerriano Edgardo Kueider.

Según constató Infobae, el legislador sostiene una postura -de larga data- que incluye evaluar a fondo el proyecto en cuestión y pensar la posibilidad de la eliminación de elecciones intermedias, lo que llevaría a reformar la Constitución para este último caso. También recuerda un debate de 2018 en su provincia sobre boleta única al que Juntos por el Cambio se negó.

La iniciativa avalada en Diputados se basa en el modelo cordobés, que establece una papeleta completa para todas las categorías en disputa: presidente y vice, diputados, senadores y legisladores del Parlasur, según corresponda para los últimos dos casos. En cuanto a los distritos con elecciones locales atadas, el texto permitirá la aplicación de ambos sistemas o el mismo, aunque en urnas diferentes para las dos ocasiones.

Para las provincias que tengan más de cinco candidatos por lista -Buenos Aires, Capital Federal y Córdoba, por ejemplo- habrá afiches con todos los nombres en el cuarto oscuro. Otro punto importante es que, para las PASO, no estará la posibilidad de votar la lista completa. Si el partido no participa en alguna de las categorías de cargos a elegir, en el espacio correspondiente se incluirá la inscripción “No presenta candidato”. En tanto, los lugares de cada alianza serán sorteados para las PASO mientras que, para las generales, el orden será de acuerdo a los porcentajes obtenidos en las primarias.

El futuro de las PASO

El ministro Francos también habló de las PASO, un tema que fue defendido y observado por macristas y kirchneristas según la época. Aquí, el problema es difuso debido a que en casi todas las bancadas hay integrantes que defienden el sistema -por verse beneficiados en elecciones pasadas- y otros que la rechazan. Por caso, el peronista no K Carlos Espínola está a favor de la boleta única, pero también de las primarias obligatorias.

De cara a los próximos días, el Ejecutivo deberá tomar una decisión en cuanto a si ata la eliminación de las PASO al proyecto que ya está en el Senado, ya que sería modificado de manera obligatoria -hay artículos que refieren a las primarias- y volvería en segunda revisión a Diputados. Si decide avanzar a fondo sin ello, el proyecto podría ser sancionado y convertido en ley, tras varios años de fracasos en la Cámara alta.

Mientras tanto, en Diputados y el Senado esperan la demorada convocatoria a sesiones extraordinarias. En el Congreso se sospecha, en ese sentido, que la Casa Rosada dilata el llamado para justificar el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia que prepara el Gobierno para desregular la economía.

