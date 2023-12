A un año del Mundial: los jugadores que Francia BORRÓ tras la final contra Argentina

El 18 de diciembre de 2022 fue un antes y un después tanto para los jugadores de la Selección Argentina como para los de Francia. Para los subcampeones, por supuesto, fue volver a empezar desde cero, con algunas caras nuevas y otros que no vistieron nunca más la camiseta azulada.

Teniendo en cuenta que hablamos de una camada con bajo promedio de edad (de las más jóvenes de ese Mundial) como la del conjunto galo, no hubo una limpieza masiva. Sin embargo, hay 4 jugadores que jamás volvieron a ser convocados después de la final en el Estadio Lusail.

Hugo Lloris

El histórico arquero 4 veces mundialista anunció su retiro de la selección un par de semanas después del subcampeonato. A sus 36 años, el arquero continúa en Tottenham pero está colgado, sin sumar minutos en la temporada. Hoy, el dueño del arco francés es Mike Maignan.

Steve Mandanda

Al igual que su compañero, Mandanda decidió dejar de ser internacional post Qatar 2022. El arquero disputó 1 de los 7 partidos del equipo en la Copa del Mundo (vs. Túnez) y no volvió a aparecer. A los 38 años, se dedica pura y exclusivamente a atajar en Rennes.

Raphael Varane

El central de 30 años, uno de los mejores del mundo en su posición, sorprendió a propios extraños anunciando su salida de la Selección de Francia. Lo dijo en Febrero, poco tiempo después de perder contra Argentina, alegando que había “llegado el momento de que la nueva generación tome el relevo”.

Mateo Guendouzi

El único de los 4 casos que no fue por decisión propia. El mediocampista de 24 años no volvió a ser llamado por Didier Deschamps tras la Copa del Mundo. El actual jugador de Lazio no estuvo en consideración del DT, que puso por encima a otros nombres.

Los medios franceses aseguran que el entrenador lo mantiene marginado por cuestiones de comportamiento y no tanto por lo futbolístico. Si bien no se descarta que pueda reaparecer en 2024, hoy su presente lo ubica lejos de las competencias internacionales.

