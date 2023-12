La MLS le responde a Messi por decir que jugará muchos partidos con Inter Miami

Si la primera temporada en el fútbol de Estados Unidos lo tuvo con 7 partidos en menos de un mes, la segunda promete ser aún más cargada de encuentros para Lionel Messi e Inter Miami. Ante este escenario, Leo habló sobre la carga de juegos y la misma MLS le respondió con una decisión que sorprendió.

La era de Leo Messi en Inter Miami empezó como un cuento de hadas para David Beckham y los hermanos Jorge y José Mas. En los primeros siete partidos, el jugador argentino se reportó con 10 goles, una asistencia y el premio al Jugador Más Valioso para ganar la Leagues Cup 2023. Sin embargo, el desgaste físico le iba a pasar factura.

Una cicatriz en el músculo posterior derecho empezó a poner entre algodones a Messi y la situación era tan serie que a los 37 minutos del primer tiempo en la victoria de Inter Miami contra Toronto FC, del 20 septiembre de 2023, pidió el cambio. El ’10’ argentino estuvo ausente en cuatro partidos por esta lesión y se perdió la final de la US Open Cup que perderían 1 a 2 vs. Houston Dynamo. Ojo con este torneo, será la clave en esta historia.

A priori, Inter Miami iba a jugar las siguientes cuatro competiciones en el 2024: MLS, Leagues Cup, Copa de Campeones Concacaf y US Open Cup. Sin embargo, la junta de dueños de la MLS tomó una decisión para que llegara la respuesta perfecta de la liga a las palabras de Lionel Messi sobre la cantidad de partidos que jugará.

En el sexto y último capítulo de la serie ‘Messi Meets America’ (Messi llega a Estados Unidos), de Apple TV, Leo Messi habló de lo que espera de Inter Miami en el 2024 con una firme aclaración sobre el calendario que tendrán: “Ahora va a haber mucho tiempo de trabajo, de táctica, de movimientos que tienen que salir sin pensarlo. El conocimiento creo que nos va a hacer crecer mucho más como equipo, pero el pensamiento es que vamos a intentar pelear por todo, que vamos a tener un grupo para intentar conseguir los objetivos. Después es una temporada muy larga, de muchos partidos. Puede pasar de todo, pero estamos confiados en que empezando de cero nos va a ir muy bien”.

La MLS le responde a Messi por decir que jugará muchos partidos en el 2024

¿La mejor forma para responderle a Messi por decir que jugará muchos partidos con Inter Miami en el 2024? Quitándole encuentros en el calendario. “Major League Soccer anunció hoy (15 de diciembre) que en su reciente reunión de la Junta de Gobernadores (Dueños), sus clubes votaron para que los equipos MLS NEXT Pro representen a la organización en US Open Cup de Estados Unidos Lamar Hunt 2024. La MLS coordinará con U.S. Soccer la participación en el torneo”. Esto quiere decir que Leo no disputará este torneo, ya que su club lo jugará con el equipo Inter Miami II, que está asignado para jugar en una división inferior (MLS NEXT Pro) a la liga de Estados Unidos.

El campeonato que llevaría a Lionel Messi e Inter Miami al nuevo Mundial de Clubes

La FIFA confirmó los detalles del nuevo Mundial de Clubes 2025 que se jugará en Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio. Si Inter Miami y Lionel Messi ganan la Copa de Campeones Concacaf 2024, tendrán un cupo asegurado, la empiezan a jugar desde los octavos de final. De lo contrario, el equipo de David Beckham deberá esperar una invitación de la Federación Internacional de Fútbol Asociado para participar en esta nueva competición.

Fuente: bolavip