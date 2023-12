Rubén Pollo Sobrero encaró a Patricia Bullrich: «Queremos el derecho a protestar cuando estamos enojados»

Rubén Pollo Sobrero, destacado delegado de Unión Ferroviaria, apuntó contra Patricia Bullrich y dijo que el protocolo antipiquetes es el disfraz de una suerte de «estado de sitio» para garantizar el ajuste a los trabajadores. Por otro lado, Sobrero criticó la postura del ministro de Infraestructura del gobierno de Milei que plantea privatizar la empresa Trenes Argentinos y dijo que siempre que estuvieron en manos privadas terminaron en situaciones trágicas como la masacre de Once.

«Ya vivimos esto de privatizar los trenes. Es ridículo esto ¿Qué quieren volver a ver lo que pasó en la Tragedia de Once? Hoy tenés en el Belgrano Norte y el Urquiza que son ferrocarriles que funcionan con el 40% de su capacidad y el año pasado estas empresas privadas de carga tuvieron 435 descarrilamientos. No podemos seguir con esta lógica de la empresa privada», sentenció Sobrero en una entrevista para la radio AM 990.

«Yo el 20 de diciembre voy a marchar y voy a salir en paz, porque no quiero problemas y después espero que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich no nos meta servicio entre la gente porque vamos a una marcha en paz para recordar lo que pasó aquel trágico 20 de diciembre en la cual ella era funcionaria y no queremos que vuelva a suceder. No queremos estado de sitio y queremos derecho a protestar cuando estamos enojados», argumentó el dirigente político afiliado al Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad.

«Ninguna de las empresas de pasajeros funcionan sin subsidios, o sea, hasta pagamos para que un tercero (Belgrano Norte o el Urquiza) la concesione y que en vez de ver una función social, busca un negocio a partir de una tarifa subsidiada», expresó el dirigente sindical de 62 años explicando el panorama actual de los ferrocarriles.

La propuesta de Sobrero para mejorar el ferrocarril

«Nosotros los trabajadores nos podemos hacer cargo en 7 meses y no necesitamos un solo peso del Estado, podemos tener una empresa autofinanciada con función pública. Yo entiendo que hay que hacer un ajuste, pero ¿Quién hace el ajuste? ¿Los mismos de siempre? Estoy podrido que me tomen el pelo», arremetió el gremialista.

En un contexto donde el transporte ferroviario es crucial para la movilidad y la economía del país, las palabras de Sobrero resuenan con fuerza. El debate generado a partir de sus declaraciones deberá abordar no solo los problemas actuales, sino también considerar soluciones innovadoras y equitativas para garantizar la eficiencia y sostenibilidad a largo plazo en el sistema ferroviario argentino.

