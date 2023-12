Gabriel Solano: "El Gobierno pretende gobernar en un estado de sitio sin declararlo"

El legislador Gabriel Solano afirmó que si se hacen ajustes, “vienen protestas”, y se refirió a los anuncios del Gobierno en contra de las manifestaciones. “Cuando la protesta es sobre uno, se debe dar la mayor libertad, porque eso demuestra a un gobierno que defiende los derechos constitucionales”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gabriel Solano es legislador de CABA desde el 2017 y presidente del partido obrero. Fue precandidato a presidente dentro de la interna que mantuvo con Vilma Ripoll en el Frente de Izquierda Unido. Además, este año publicó su libro, “Por qué fracasó la democracia”.

¿Crees que se va a poder aplicar un plan de contención, sin una protesta en la que hubiese, por ejemplo, decenas de miles de personas?

El Gobierno está buscando resolver esto, pero hay cosas que no van a pasar.

Concretamente, aquella idea que había dicho el propio Horacio Rodríguez Larreta, sobre que si venían 100 mil personas no había forma de parar una manifestación.

No hay forma. No sé lo que va a hacer el Gobierno. Patricia Bullrich es impredecible, pero el Gobierno debería garantizar el derecho a la protesta, más aún cuando la protesta es contra el mismo Gobierno, porque cuando la protesta es sobre uno, si uno quiere determinar, condicionar, limitar o restringir, es muy grave. Cuando la protesta es sobre uno, se debe dar la mayor libertad, porque eso demuestra a un gobierno que defiende los derechos constitucionales. Si el Gobierno no quisiera hacer valer o respetar el derecho constitucional a la protesta, tiene como vía enviar al congreso el pedido de estado de sitio. El estado de sitio suspende transitoriamente, mientras esté vigente, derechos constitucionales, que debe ser aprobado por el congreso de la Nación. El Gobierno pretende gobernar como en un estado de sitio sin declararlo, eso no es legal.

Cuando habló Patricia Bullrich fue muy clara, dijo que no le importaba que haya caminos libres para que la gente proteste, es decir que el tema no es de tránsito, ni de la libertad para transitar. El problema es que ellos no quieren que haya protesta en el medio de un plan de ajuste brutal, pero eso no va a ocurrir, no pasa en ninguna parte del mundo: si hacés ajuste vienen protestas. No veo la parte positiva de que se apliquen más ajustes sobre el pueblo, sí me parece positivo que suceda una protesta. El Gobierno no puede restringirlo, y si quiere hacerlo que mande el estado de sitio al Congreso y espere a ver si se lo aprueban. No puede ser que alguien pretenda gobernar sabiendo lo que sacó en las PASO, en las generales del 22 de octubre y luego en el balotaje, que es una elección distorsionada porque es uno contra otro, hable de esa manera.

Yo tengo la completa certeza de que hay una base popular, que votó al actual Presidente de la Nación, que ya no está de acuerdo con estas medidas, porque les prometieron un ajuste contra la política y en realidad está impactando en la gente y en los precios que paga la gente. Es inevitable que eso no genere una desilusión, ha pasado con Lasso en Ecuador, con Castillo en Perú. Lo que yo veo fundamentalmente es que la política del Gobierno va a generar un rechazo de una parte muy mayoritaria de la población. Con las medidas que el Gobierno está tomando, agravará todas las contradicciones precedentes. Es cierto que el Gobierno agarra una situación que estaba muy mal, pero con estas medidas las agrava. Si a una inflación muy alta le aplicás una devaluación o un tarifazo, se generan las condiciones para una especie de Rodrigazo, que es lo que está pasando hoy. Además, no ha habido ningún anuncio para los trabajadores y los jubilados. Hay una minoría que se va a beneficiar mucho y una mayoría que no. Una parte de la deuda de Argentina está en pesos, limpiada al dólar. Es decir que si el dólar pasa de 400 a 800, quien tenga esos títulos de deuda se va a beneficiar muchísimo, incluso con el impacto fiscal. En cambio al jubilado se le va a quitar la movilidad.

Ayer escuché por la televisión a un encuestador que decía que hay un 60% de la población que está a favor del ajuste, pero hay que tener cuidado con eso, porque yo también estoy a favor de un ajuste, el tema es pensar en qué tipo de ajuste. Es el primer plan de estabilización que no ha afectado a la deuda, hay un incremento vía devaluación. Esta transferencia de recursos va a ser muy perjudicial, va a generar una reacción social. Lo de Patricia Bullrich está condenado al fracaso.

¿De qué tamaño crees que va a ser la manifestación del próximo 20 de diciembre?

Tengo la certeza de que va a ser muy grande, ojalá que el tiempo acompañe. Yo tengo previsto que esta marcha se va a hacer en las 24 provincias del país, tengo una estimación de que en la Ciudad de Buenos Aires va a haber 50 mil personas. La marcha está convocada del Congreso a Plaza de Mayo, pero es una marcha nada más. Escuché a la ministra recomendar que hay que ir por la vereda, pero en la vereda no entran 50 mil personas. La ministra también dijo en una entrevista radial que recomienda que la gente se quede en su casa, y yo pienso que la ministra no tiene ningún derecho de decirle a la gente qué hacer. Es una intimidación pública de poder, porque dijo que el que se queda en la casa y es desocupado tiene el plan, pero el que va a la marcha se lo pierde. Es una intimidación pública a las personas más perjudicadas de la Argentina, es un abuso. Además, asegura que el protocolo de ella puede ser aplicado sin orden judicial. Es decir, estamos frente a un gobierno que pisotea la Constitución, que se atribuye competencias del Poder Judicial y que amenaza a la parte de la población más desprotegida de sanciones administrativas diciendo que se tienen que quedar en la casa.

Patricia Bullrich debería quedarse en su casa y hacernos un favor, sus gobiernos no han sido exitosos. Me parece un hecho muy grave que una ministra ande intimidando. No es una intimidación verbal, porque tiene a las Fuerzas de Seguridad de su lado. Uno puede discutir si está de acuerdo o no con una protesta, pero estar de acuerdo o no estarlo no niega el derecho constitucional a hacerlo. Bullrich participó de movilizaciones. No se trata de estar de acuerdo, se trata de defender un derecho. Defender que se haga lo que uno está de acuerdo es muy fácil. No fui a las movilizaciones de Bullrich, pero nunca negué su derecho. Esperemos que prime la cordura. Leí un informe que decía que este año hubo mil movilizaciones, y no fueron todas hechas por el sector obrero, no tenemos esa capacidad. Me parece que el Gobierno tiene que bajar un poco la pelota.

Con información de www.perfil.com