Alerta por emergencia hídrica en Santa Fe

Según confirmó este lunes el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, la provincia monitorea de manera permanente los ríos Salado y Paraná pero también, todos los espejos de agua como las lagunas Melincué y La Picasa. En conferencia de prensa, el funcionario describió el panorama del territorio santafesino frente a la emergencia hídrica que se atraviesa, y dijo que además de la atención que genera el fenómeno en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, los departamentos de la costa como Garay y San Javier demandan una mirada constante.

precisó que con dichas localidades el contacto es "tres o cuatro veces por día". "Y allí – sostuvo- no es solamente bombas porque también tenemos que hacer defensas con bolsas, y todo es dinero. Ya en estos momentos lo único que se puede hacer con una tierra prácticamente húmeda es el refuerzo de defensas con bolsas". Mencionó, asimismo, que se requiere de un trabajo de infraestructura para superar - por ejemplo- los problemas en el suministro energético, y hasta para determinar qué vehículos se deben comprar a fin de poder ingresar a lugares de difícil acceso. "Todo es una ingeniería de trabajo", planteó.

Monitoreo

Escajadillo aseveró que "todos los lugares donde hay espejos de agua se están monitoreando". Sostuvo que desde la semana pasada se recorre el departamento 9 de Julio donde se registra el ingreso a la altura de Tostado del Salado a la provincia. Del mismo modo, se verifica el comportamiento del río Paraná a través del INA y Prefectura Naval Argentina. Lo propio sucede con las lagunas Melincué y La Picasa. "Incluso – acotó-, hay un trabajo que se va a realizar tanto con provincia de Córdoba como Buenos Aires porque La Picasa tiene mucha injerencia en esos distritos".

En otro orden, mencionó fenómenos puntuales como el de El Trébol la semana pasada, o el de Coronda este domingo, donde las abundantes precipitaciones ya habían provocado evacuados.

Escajadillo advirtió que las lluvias seguirán siendo abundantes, por lo que también se verifica el estado de los caminos rurales, esencialmente, en los departamentos de la cuenca lechera.

Eventos

Por último, apeló a la responsabilidad de las autoridades locales a la hora de permitir eventos cuando existen pronósticos de tormentas severas.

"Estamos trabajando con las autoridades locales porque a veces se tienen que tomar decisiones que no son gratas porque todo demanda un costo, pero hay situaciones en las que deben suspenderse (los eventos) porque tenemos que privilegiar la vida de las personas. Y los que tenemos responsabilidad de gestión, debemos articular la información, monitorear y recomendar que tal vez el evento no deba realizarse, como ocurrió este fin de semana en una localidad del norte de la provincia que nos pidió asesoramiento y recomendamos suspender", relató. "Debemos tener en cuenta que el fenómeno de El Niño no es sólo abundantes lluvias sino también, fuertes vientos", concluyó.

Asistencia

Por su parte, el secretario de Municipios y Comunas de la provincia, Horacio Ciancio, sostuvo que existe un protocolo con los gobiernos locales que "está funcionando activamente", y con la intervención de los Ministerios de Desarrollo Humano, Salud y Obras Públicas.

"Los gobiernos locales que han sufrido estos hechos de emergencia hídrica - precisó- han sido contactados y tenemos la decisión de acompañarlos financieramente". Sobre el particular, sostuvo que este lunes tenía previsto reunirse la Comisión de Obras Menores para aprobar los expedientes ingresados hasta el momento con la finalidad de solicitar ayuda económica en virtud de la emergencia climática.

Con informacion de El Litoral.