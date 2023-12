Eva Bargiela admitió que tuvo un romance con Manu Urcera y explicó por qué decidió ocultarlo

Eva Bargiela sorprendió al admitir que, tiempo atrás, tuvo un romance con Manu Urcera, el actual marido de Nicole Neumann. La modelo dio detalles de aquel affaire retro.



Después de que la top model anunciara su casamiento y comenzara con los preparativos de la boda, se conoció el rumor de que el piloto de carreras había sido pareja de la ex de Facundo Moyano. Los protagonistas negaron el trascendido, pero este lunes Eva puso fin al misterio.



En diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece), sostuvo: “Sí, pero aclaremos los tantos. Fue tiempo atrás, nada superpuesto. Cuando salió eso, yo me quería morir porque ellos se estaban por casar”. Consultada sobre aquella relación, evitó dar precisiones: “No sé dónde lo conocí. No me acuerdo”.

Eva Bargiela contó que salió con un galán español tras separarse de Facundo Moyano: “Es muy guapo”

Eva Bargiela está soltera desde el 21 de septiembre, cuando Facundo Moyano, su ex, anunció al aire del programa de TN Verdad/Consecuencia, que estaban separados. La noticia tomó por sorpresa a la modelo, ya que luego contó que habían acordado lanzar un comunicado en conjunto para oficializar la ruptura.

Mientras que el dirigente político fue relacionado con una joven llamada Pilar Ganzabal, a comienzos de noviembre vincularon a la participante de Bailando 2023 (América) con un galán español que se roba todas las miradas en cualquier parte del mundo.



El hombre en cuestión es el actor Miguel Ángel Silvestre, que estuvo presentando en Buenos Aires el estreno de 30 monedas, serie de HBO Max que él protagoniza.

En el programa que conduce Marcelo Tinelli, Ángel de Brito, jurado del ciclo, le preguntó a la rubia: “¿Estuviste saliendo con un actor esta semana? ¡Pensá bien porque tengo fotos!”. Algo sonrojada, Bargiela explicó: “Yo voy a contar la verdad de lo que pasó. Yo fui a un evento de la serie de Miguel Ángel, que ahora no me acuerdo como se llama”.

“Yo subí historias ahí de buena onda porque fui al evento”, comentó. En ese momento el conductor de LAM (América) la interrumpió y lanzó: “¡Ya estás mandando fruta porque a todos nos invitaron a la fiesta, pero nadie fue a cenar con él!”. Acto seguido, Eva se sinceró: “Voy a contar lo que pasó, él me respondió la historia con un mensaje como ‘gracias por venir al evento’ o algo así. Es muy atento”.

Fuente: TN Show