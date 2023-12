Maximiliano Pullaro va a la reunión con Javier Milei con la camiseta de Santa Fe puesta

Este martes en la reunión del presidente Javier Milei y los gobernadores, Maximiliano Pullaro pondrá en acción la promesa que repitió en campaña de “defender con uñas y dientes” a Santa Fe cuando Nación intente perjudicarla. Las medidas de ajuste económico y fiscal que pretende el presidente le dieron el marco al gobernador para que alambre la provincia, incluso junto al establishment, y discuta la quita de recursos o la suba de impuestos a la producción.

La luz amarilla se había prendido con las indefiniciones acerca de qué manera compensaría el nuevo Gobierno la quita de IVA y Ganancias, ambos coparticipables y que se discutirán en breve en el Congreso, pero se puso roja la semana pasada cuando el ministro de Economía, Luis Toto Caputo anunció en el marco del Plan Motosierra la suba de retenciones a las economías regionales, medida que pegaría de lleno a la producción santafesina.

Finalmente, el Gobierno dio marcha atrás, pero vale revisar la movida previa que realizó el equipo de Pullaro para plantarse y no quedarse en quejas públicas o mediáticas. El sábado comenzaron a armar una reunión con diferentes cadenas productivas que componen el establishment, las cuales concretaron este lunes en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



El gobernador decidió darle espesor a la reunión y sumó a los ministros de Desarrollo Productivo, y de Economía, Gustavo Puccini y Pablo Olivares, y a cuatro secretarios de comercio y producción. Se hizo un escaneo del impacto en las diferentes cadenas con la participación de industriales de peso, además de los representantes de la Bolsa y de la mesa de enlace.

Estuvieron presentes Federico Boglione de la láctea La Sibilia, Juan Carlos Paladini de la homónima alimenticia, Roberto Rivas de Swift y Graciela Alabarce en su doble rol de presidenta del Ente de Administración del Puerto Rosario (Enapro) y dueña de su empresa La Cumbre, que exporta justamente desde el puerto que preside. Se verá qué posición toma frente a la suba de los subproductos de soja que le asestaron a las poderosas aceiteras que se ubican mayormente en Santa Fe.

Estos tiempos turbulentos le permiten al gobernador crear un estilo de conducción poniéndose como defensor de la provincia, y de alguna forma, contrastando con el exgobernador Omar Perotti, que tenía otro tipo de reacciones cuando perjudicaban a la provincia.

“Ya estamos cansados, es imposible sostener un sistema que claramente es ineficiente y se nos van los recursos”, dijo en el encuentro en tono vehemente. La clave es esa: reaccionar si dañan a la provincia y acompañar si la benefician. No ser opositor por el simple hecho de oponerse. De hecho, esta misma tarde se mostró con Patricia Bullrich para el lanzamiento del Plan Bandera, un programa de medidas y acciones destinadas a combatir el delito en la ciudad y zona.

Según supo Letra P, Pullaro se mostró sorprendido de las medidas económicas y algo enojado porque estaba dispuesto a que haya un reajuste de cuestiones estructurales pero no que le metan la mano al bolsillo de la producción. El ministro Puccini pasó en limpio el posicionamiento del gobernador: “No esperábamos que vuelvan a tocar al sistema productivo e industrial de Santa Fe, no lo esperábamos. A nosotros no se nos pasaría por la cabeza ajustarle a la producción”.

Con informacion de Letra P.