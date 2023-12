¿Por qué Viotti no cuenta la verdadera herencia que le dejó Castellano?

El mismo día de jurar como presidente, Javier Milei le dijo a la sociedad que país le dejaba el Kirchnerismo. La experiencia de un Macri en 2015 tratando de darle ánimo a todos los argentinos pese a saber que estaba recibiendo un país desbastado, tuvo sus consecuencias poco tiempo después. En el plano local, en Rafaela, sabemos que Luis Castellano dejó en pésimas condiciones la mayoría de las áreas de la municipalidad, ya sea por incapacidad en su gestión o por una actitud exprofesa muy típica de los políticos mediocres que tenemos en Argentina, la cosa es que sabemos que la Municipalidad de Rafaela no tiene recursos económicos , carece de insumos, hay sectores en donde las maquinarias están desde hace tiempo en reparación o directamente las tiene tiradas y sin posibilidades de ponerlas en funcionamiento. Los empleados nos cuentas de los "malabares" que tienen que hacer para trabajar día a día, haciendo esfuerzos para cumplir con sus obligaciones.

Puertas adentro sabemos que Viotti se queja con sus más allegados, pero hasta ahora no expuso la verdadera situación. La pregunta es por qué, cuál es la razón de "cuidar" a Castellano y no decir la verdad.

Sin duda que el primer problema que Viotti debió afrontar fue la fumigación tardía que realizaron cuando la paciencia de los vecinos comenzaba a agotarse y las críticas arreciaban.

Desde la municipalidad se argumentó que la gestión de Luis Castellano fue la responsable de la demora en dar una solución, ya que tampoco se pudo cortar los pastos por que Castellano dejó las maquinas rotas y ni siquiera había tanza para las cortadoras, pero por lo que sabemos, la falta de dinero y la negativa a darle "crédito" al municipio fue una de las causas principales.

"La realidad es que no tenemos un mango, faltan insumos y todo va muy lento, pero Leo no quiere decir nada, algunos nombramientos de más y la fiesta de jura son algunos de los motivos, por ahora no pudo poner en práctica la austeridad que él mismo declama y esa es la quizá la razón de no "botonearlo" a Luis, aparte no se quiere enfrentar con su gente, por ahora los necesita", nos contó una persona que está en la rosca política y camina los pasillos de la Municipalidad

Esto seguramente es un botón de muestra de lo que puede venir, por lo que entendemos que se terminó el tiempo de la diplomacia y llegó el de decirle a los rafaelinos la verdad.

El Centro de Monitoreo que tantas veces ponderó Castellano es otra área que deja mucho que desear, muchas de las cámaras están viejas y las imágenes que emiten casi que son "borrosas". "Apoyarse en las cámaras de la municipalidad es al vicio, no sacás nada en limpio, de 10 casos solo uno te sirve, tienen que renovar el 70%, la tecnología avanza y en dos años todo queda viejo", nos comenta un investigador de la PDI que día a día reniega cuando la investigación pasa por las cámaras del Centro de Monitoreo.

El transporte público es al decir de los mismos empleados una "bomba de tiempo", los coches en cualquier momento dicen basta y solo un mínimo porcentaje adquirido hace relativamente poco tiempo están en condiciones, los demás en cualquier momento dejan de funcionar. "No solo tenés que ser chofer, para manejar los buses en Rafaela te hace falta ser mecánico y gomero, hay coches que en cualquier momento se plantan, están en malas condiciones y con muchos kilómetros, la verdad es que si no hay un plan integral de aquí a tres o cuatro meses, en cualquier momento vamos a estar en la base tomando mate, nos manifestó un chofer con mucha preocupación.

Viotti debe ser absolutamente sincero y honesto, y no tenerle miedo a la verdad. Si Castellano no dejó un municipio ordenado como permanentemente quiere mostrar, es necesario que quienes hoy tienen accesos a los números y principalmente a cada área de la municipalidad, le digan a los vecinos cuál es el verdadero estado del mismo.

Durante 4 años criticamos con dureza al expresidente Fernández por refugiarse el el "Ah pero...", es importante que si Viotti se tiene que refugiar en la herencia recibida, lo haga saber de antemano, después todo pasa a ser dudoso.