Fátima Flórez se ha convertido en uno de los personajes más buscados en los últimos días. La pareja de Javier Milei se dirige a Mar del Plata para continuar con su carrera en su espectáculo: "Fátima 100%". La actriz fue interceptada por LAM y rompió el silencio sobre el incómodo momento en el que intentó oler el pelo de Victoria Villarruel.

Fátima Flórez habló sobre el incómodo momento que hizo pasar a Victoria Villarruel en la asunción de Javier Milei

La actriz fue una de las invitadas especiales del presidente de la Nación en el Congreso durante el día de la asunción del economista a la presidencia. En las redes sociales se volvió viral un video en el que la humorista intenta oler intensamente el pelo de la abogada. Las imágenes generaron risas, y hasta se pudo observar que la propia vicepresidente se percató de la cercanía de Fátima.

Ahora, la humorista fue abordada por LAM y explicó el momento que vivió junto a la abogada. El notero le mencionó: "Se viralizaron unas imágenes de Victoria Villarruel contigo, diciendo que le olías el pelo". "Si se viralizó ahí, un meme. No sé qué pasó, nada, yo simplemente estaba como cuando voy a una catedral que me apoyó así", comenzó la actriz.

"Estaba pensando en lo que se estaba diciendo y en la oración, simplemente fue eso, un acomodarme. Pero obviamente no me voy a dormir en un segundo, se ve que lo pasaron en cámara lenta y se me ve que cierro los ojos, pero eso fue porque estaba pensando, fue eso", explicó Fátima Flórez sobre el incómodo momento que hizo pasar a Victoria Villarruel durante la asunción de Javier Milei.

