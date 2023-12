Este martes se realiza la quinta audiencia del jury a Ana Clara Pérez Ballester, la jueza que le otorgó la tutela de Lucio Dupuy a su mamá, Magdalena Espósito Valenti, quien un año después y tras meses de maltrato, lo asesinó. El viernes al mediodía se conocerá el veredicto, donde se determinará si es absuelta o destituida. En sus últimas palabras, la magistrada sostuvo: “Solamente voy a solicitar que, al momento de resolver, tengan en consideración las circunstancias reales, la verdad de lo que pasó y los elementos que tuvimos en cuenta. Y que resuelvan con justicia”.



En el debate de hoy hubo un careo entre Ramón Dupuy y la abogada Adriana Alicia Mascaró, quien representó a la tía política del nene, Leticia Hidalgo, cuando firmó el acuerdo de cuidado personal con Espósito Valenti para que la madre volviera a tener la custodia de su hijo. “A Mascaró le mostramos un montón de pruebas. Fotos donde ellas hacían cosas delante de Lucio, de plantas de marihuana en macetas, de chats con agresiones a Christian (papá de Lucio) todo eso no sirvió para nada. Esas pruebas se las llevó a la jueza Pérez Ballester y nos dijo que la jueza le había manifestado que (Lucio) no iba a estar mejor que con la mamá”, dijo el abuelo de la víctima en una de sus declaraciones.

En el procedimiento de esta mañana, Ramón responsabilizó a la exdefensora de la familia por la muerte del chiquito. Ella, por su parte, cuestionó que él no se involucró luego de que Lucio volvió con su mamá.

El duro careo entre el abuelo de Lucio Dupuy y la exabogada de la familia

“Te entregué siete u ocho fotos, fueron fotos bajadas de las redes sociales”, dijo Ramón a lo que Mascaró le respondió: “¿Esas fotos fueron cuando Lucio ya estaba con su mamá? Entonces cómo me podés decir que me diste esas fotos si ya el nene estaba con la mamá y yo en ese momento ya no intervenía”.

En su relato, el abuelo del chiquito insistió en que él le entregó las imágenes y aseguró: “Te dije que en cinco o seis años Lucio iba a estar en la calle”.



“¿Cómo podés decir que me diste una foto con las plantas de marihuana, que fue sacada en una época en la que yo ya no trabajaba con ustedes”, reprochó la abogada.

Ante esto, Dupuy respondió: “Fue una semana después de que se trajeran a Lucio a Santa Rosa y me dijiste que no podían llevárselo porque había restricciones de circulación (por la pandemia)”.

“¿Cómo iba a decirte eso si sabía que existía una disposición nacional que exceptuaba de esa restricción a los traslados por regímenes comunicacionales? Incluso le ofrecí a Leticia y a Maxi (tíos de Lucio) que los acompañaba a la policía a hacer la denuncia y a venir a Santa Rosa”, siguió la mujer.

Luego de cruzar unas palabras sobre la disposición de circulación, Mascaró remarcó que en caso de que ella hubiese tenido esas pruebas en sus manos, no hubiera aceptado el acuerdo. “A mi me llamó Leticia diciéndome que estaba cansada, que no quería seguir renegando con la mamá de Lucio y aguantando que fuera cada 15 días a hacer lo que quisiera”, siguió.



Ramón Dupuy participó de un careo con su exabogada Mascaró. (Foto: Poder Judicial de La Pampa)

Ramón, por su parte, no ahondó en este tema, pero le reclamó: “Adriana, yo te dije ‘haceme devolver al nene’. ¿Te lo dije o no?”. En tal sentido, la abogada respondió: “Si vos pensabas que tu nieto corría peligro ¿por qué, si supuestamente tenías esas pruebas, no hiciste una denuncia en la Policía?”

“Iba a ser adivino”, contestó Dupuy. En ese momento, la mujer le dijo que si su actuación fue mala, tendría que haberla denunciado, pero el abuelo de Lucio dijo que no lo hizo por la “amistad” que tenían.

“Entiendo tu dolor, pero eso no te da derecho. Ustedes tampoco se percataron de nada. Un año y medio pasó desde que se trajo a Lucio a Santa Rosa”, cuestionó Mascaró y sumó: “Querés hacer responsable a personas que no tiene nada que ver”.

Indignado, Ramón Dupuy le respondió: “¿Nosotros somos los asesinos de Lucio? ¡Ustedes tienen la culpa! Vos y ellas dos (señalando a la jueza y a la asesora). Lo voy a seguir sosteniendo hasta el último día. Acá parece que la familia Dupuy hubiera asesinado a Lucio. Fueron cuatro años de felicidad con nosotros. No somos asesinos”.



La audiencia fue transmitida en vivo a través del canal de Youtube del Poder Judicial de La Pampa. Pérez Ballester, titular del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 1, y Elisa Alejandra Catán Catán, a cargo de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes N° 2, están acusadas de mal desempeño de sus funciones en la tramitación de los legajos por la tutela y el cuidado personal de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que el 26 de noviembre de 2021 fue asesinado por su madre y la pareja de ella, Abigail Páez.

El viernes al mediodía se hará la lectura del veredicto donde se conocerá si ambas acusadas son absueltas o destituidas. “Solamente voy a solicitar que, al momento de resolver, tengan en consideración las circunstancias reales, la verdad de lo que pasó y los elementos que tuvimos en cuenta. Y que resuelvan con justicia”, expresó Pérez Ballester en sus últimas palabras.

Por el tribunal ya pasaron 33 personas y las defensas desistieron del resto de los testigos que estaban previstos originalmente. El jurado que lleva adelante el debate está conformado por Fabricio Luis Losi, presidente del cuerpo y del Superior Tribunal de Justicia; las diputadas provinciales María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo; y las abogadas por la matrícula, Silvina María Garro y María Natalia Gaccio, quien fueron designadas a través de un sorteo.

La acusación está a cargo del procurador general subrogante, Guillermo Sancho –reemplazó al titular, Mario Bongianino, quien se excusó después de ser recusado por Catán–; y por las defensas intervienen el abogado particular, Pablo Rodríguez Salto (Pérez Ballester) y la defensora general Carina Ganuza y la defensora oficial, Ana Carolina Díaz (Catán).

Fuente: La Nacion