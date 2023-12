Aseguran que Nito Artaza empezó una relación con una mujer muy cercana a Cecilia Milone

Una vez confirmada la separación entre Nito Artaza y Cecilia Milone después de casi siete años de matrimonio, en las últimas horas, circularon informaciones que aseguran que el humorista tendría una nueva pareja.

A se conocieron fotos y videos que revelarían el supuesto noviazgo, en tanto que el capocómico aún se niega a dar declaraciones a la prensa sobre su ruptura con quien fuera su esposa hasta hace poco tiempo.

De acuerdo a lo expuesto por el periodista Diego Esteves en el ciclo A la Tarde (América), la mujer en cuestión es Belén Di Giorgio, tuvo una relación anterior con Rodrigo Noya y un dato no menor es que conoce a Milone, ya que hasta el momento trabajó junto a ambos artistas. La supuesta “tercera en discordia”, sería una joven artista que acompañó a la expareja en varios de sus shows y en una de las fotos, se los ve a Nito y a la señalada muy cercanos y cómplices.



Mientras tanto, el único acuerdo al que llegó el exmatrimonio, tiene que ver con la forma como llevarán su proceso de separación. En este particular, se destacó que Artaza suspendió todas sus entrevistas a partir de la fecha por pedido de Cecilia, para preservar su derecho a la privacidad. Solo se limitó a conversar con un notero de eltrece, a quien le respondió: “Cuando tengamos que decir algo lo vamos a hacer juntos. Por eso no quiero hacer ningún comentario”.

En cuanto a su presunta relación naciente, el artista no emitió ningún comentario hasta el momento.Cecilia Milone confirmó que se separó de Nito Artaza. Así lo anunció en un móvil para LAM (América), en el que dio a entender que fue ella quien tomó la decisión de terminar su relación con el humorista.

A más de seis años de su casamiento, la actriz rompió el silencio sobre la ruptura: “Decidí que en este momento de mi vida no voy a hablar de mi vida. Por un rato, no sé, quizás en algún momento se me da por hablar, por escribir un libro, yo qué sé, en este momento no”.

“Estoy en un proceso personal en general con mi vida que no estoy para exponer mi alma”, aseguró. Acto seguido, Milone siguió: “Elijo no hablar, pero elijo no hablar ni de mi papá y de mi mamá, o sea, estoy como en un proceso personal que quiero atravesarlo íntimamente y que en algún momento uno puede manifestarse públicamente, pero no es el momento”.

“Estoy en ese proceso mío, personal, y me parece que cuando uno está en ese proceso lo tiene que elaborar alma adentro, no puertas adentro. Yo soy muy introspectiva. Muchas veces yo soy de las que hace los procesos y los comunica con sus amigos. Muchas cosas primero las proceso y después las comunico, cuando las puedo comunicar, es porque ya están procesadas”, aseveró.

En esa misma línea, insistió: “Estoy atravesando un proceso personal y ahora no estoy lista para hablar de nada”.

Fuente: Paparazzi