Williams se quebró en “Gran Hermano” al hablar de su infancia

Los participantes de Gran Hermano (Telefe) abrieron su corazón este martes en una larga charla con Santiago del Moro. Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando Williams López habló sobre su historia de vida y reveló algunas de las situaciones más duras que atravesó. Además, no pudo ocultar su dolor cuando contó que sus padres nunca fueron cariñosos con él.



“Cuando escucho a los chicos que hablan de su familia y me pinta el bajón”, arrancó diciendo en diálogo con el conductor del reality. Luego, con los ojos llenos de lágrimas, relató cuáles fueron algunas situaciones familiares que todavía no puede superar y cómo fue crecer en un pueblo que tiene poco más de 20 habitantes.

En ese sentido, explicó que lo más difícil siempre fue afrontar momentos complejos sin la ayuda de su padres: “Mi viejo es derecho... por ahí no me daba un abrazo, tenía que ser una ocasión especial y mi mamá también fue así siempre, pero siempre estuvieron conmigo”.

Y remarcó: “(Mi papá) no te daba un abrazo, beso o un consejo. Si necesitaba un consejo, lo tenía que sacar de mí mismo. Gracias a Dios me fui formando día a día y me hacía fuerte”.

Además, enumeró las adversidades que tuvo que enfrentar en su infancia: “Pasé millones de cosas feas: hambre, frío, calor... Cuando los escucho a los chicos, me llena el corazón”.

“En algún momento les voy a contar mi verdadera historia, las cosas feas que tuve que pasar: trabajar desde muy chico para tener mis cosas, mis zapatillas. Nunca nos faltó un plato de comida o un techo, pero sí un par de zapatillas”, completó.

Con informacion de Todo Noticias.