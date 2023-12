Fede Bal se despide de sus míticas fiestas en Mar del Plata: los motivos

En los últimos veranos, Fede Bal protagonizó múltiples escándalos en Mar del Plata por las fiestas que realizaba hasta altas horas de la madrugada. Sin embargo, este año, el hijo de Carmen Barbieri parece haber cambiado de parecer, y espera tener una temporada teatral más tranquila.

Además de los conflictos amorosos que, a lo largo de los años, debió atravesar, el actor también enfrentó múltiples acusaciones por parte de los vecinos de “La Feliz”. Por ejemplo, en enero del 2020, los habitantes del Country Rumenco denunciaron a Bal por ruidos molestos, ya que brindaba fiestas hasta las 06.30 horas en la casa que alquilaba allí.

Sin embargo, según informó La Pavada del Diario Crónica, respiran tranquilos los futuros vecinos de Federico Bal esta temporada, en Mar del Plata. Sucede que el actor, creador de célebres fiestas en las casas que alquila durante los veranos en que hace teatro, optó este año por alquilar un departamento bien cerca de donde hará “Kinky Boots”, a diferencia de las fabulosas casas con piscina y comodidades.



Al respecto, semanas atrás, cuando visitó a Carmen Barbieri en “Mañanísima”, el actor se quejó por los precios que le habían pasado para alquilar una casa en “MDQ”. Sobre la decisión de alquilar una vivienda más pequeña, el hijo de Santiago Bal explicó: “Alquilé por primera vez un departamento muy chiquito a cinco cuadras del teatro. ¿Y saben por qué? Porque por primera vez en mi vida me enojé. No quiero que me roben más plata”

Y lanzó, furioso: “Es una locura, estamos yendo a trabajar a Mar del Plata y los números que me pasaban por las casas realmente no los podía creer”. Así, el artista dejó entrever que no le importó dejar atrás lujos y comodidad, como también sus míticas fiestas, para pagar un alquiler que se adaptara a su bolsillo.

Fuente: Diario Show