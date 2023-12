Le robaron el auto, salió a buscarlo y lo encontró despedazado

"El auto lo usábamos para trabajar, para llevar los chicos al colegio, nos daba de comer todos los días e ir a buscarlo de la manera en que estaba nos partió el alma".

Entre la bronca y la impotencia, el dueño de un Fiat Regatta Weekend le contó a ElDoce.tv que le robaron el vehículo frente a su casa durante el apagón masivo del domingo último. La víctima explicó que salió a buscarlo por su cuenta y lo terminó encontrando destrozado.

Darío señaló que el auto era desarmado en barrio Villa La Tela cuando llegó hasta el lugar con un grupo de amigos a partir de un dato que obtuvo mientras buscaba alguna pista en desarmaderos de la ciudad.

El propietario indicó que había dejado el vehículo estacionado en Justo Páez Molina al 68, en barrio Alto Alberdi. "Estuvimos festejando mi cumpleaños, cuando se cortó la luz que se apagó todo salí a la calle y el auto estaba", relató.

Agregó que por unos minutos ingresó a la vivienda para dejarle el celular a su hijo y cuando volvió a salir el auto ya no estaba. "En las dos esquinas de mi casa hay domos de la Policía pero hasta el momento nadie me dijo cómo se lo robaron", advirtió.

La víctima comentó que fue hasta distintos puestos policiales en los puentes y que estuvo hasta las 10:00 de la mañana del domingo para hacer la denuncia. "El pedido de secuestro salió como a las 11:00, que es cuando la Policía se dignó a empezar a buscarlo", sostuvo.

Investigación propia

"No nos quedamos quietos", afirmó Darío al señalar que salió con cuñados y amigos a buscar algún rastro del vehículo. Cerca del mediodía por un policía recibió el dato que su Fiat Regatta había ingresado a Villa La Tela.

El dueño manifestó que cuando llegó al domicilio señalado descubrió el coche "descuartizado por todos lados". Lo habían cortado a la altura del techo y lo estaban desmantelando por completo.

Reveló que a los pocos minutos arribaron patrulleros por una denuncia de violencia familiar pero no le dieron ninguna respuesta por su caso. "Les comenté que me habían robado el auto, que estaba ahí y que miraran el estado en el que se encontraba pero no me dieron bolilla", cuestionó.

"El muchacho que estaba desarmando el auto se iba y los policías me decían que no podían hacerle nada", expresó con indignación. Añadió que al final consiguió que lo ayudaran a sacar lo que quedaba del coche hasta un barrio cercano.

Darío aseguró que al día siguiente un familiar pasó por el lugar y estaban desguazando otro vehículo. "Tuve una bronca, una impotencia, porque fue un auto que se compró con mucho sacrificio y se lo dejó despedazado en horas", cerró.

