Política impositiva en Santa Fe con aumentos, e incentivos para desalentar las moratorias

Con el objetivo de "garantizar estabilidad tributaria" para el sector Pymes y "no incrementar la carga tributaria para las actividades productivas como el agro, la industria, el comercio, la construcción y el transporte", la provincia elaboró un proyecto de Ley Tributaria para 2024 que prevé aumento de Inmobiliario, Patente y de la alícuota de Ingresos Brutos para sectores puntuales como servicios derivados de la comunicación, actividades financieras y casinos.

En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Pablo Olivares, advirtió este jueves que la iniciativa se genera en "una coyuntura económica nacional que no es la mejor", y "en una situación financiera de la provincia que tampoco es buena". Sobre esa base, explicó que la intención fue determinar que los aumentos promedio de los impuestos de emisión se encontraran "por debajo de la evolución inflacionaria del último año", y con incentivos para los contribuyentes cumplidores.

El proyecto prevé, asimismo, una nueva actualización para el segundo semestre del año, que permitirá volver a aumentar Patente e Inmobiliario de acuerdo con los índices inflacionarios. Dichas subas no afectarían a quienes hayan abonado el impuesto de manera anual.

Inmobiliario

Respecto de Inmobiliario Urbano, Olivares confirmó que se prevé un aumento "promedio" del 146,5%. En dichos casos, quienes estén al día – durante el último año y no dos, como se consideraba en leyes anteriores-, tendrán un descuento del 15% y la exención de la sexta cuota, en tanto que gozarán de otra quita del 35%, aquellos que cancelen el impuesto de manera total en un solo pago y en efectivo, al inicio del año. En el caso de pago con débito, el descuento será del 15%.

En Inmobiliario Rural, los propietarios de hasta 50 hectáreas que las afecten directamente a la actividad agropecuaria no tendrán incremento. Para los que tengan entre 50 y 100 hectáreas destinadas a dicha actividad, el aumento será del 74%; y del 100% para quienes tengan entre 100 y 200 hectáreas.

En tanto, actividades comerciales y de servicio podrán computar como crédito fiscal a cuenta de Ingresos Brutos, un 25% de lo que abonen en materia de Inmobiliario.

Patente, Sellos e Ingresos Brutos

Respecto de Patente, Olivares explicó que no habrá aumento de la alícuota. Sin embargo, teniendo en cuenta que el cálculo se establece - también- en función de la valuación del vehículo, el proyecto de ley prevé un tope de aumento del 160% para rodados modelo 2022 y anteriores. Dicho límite no operará para modelos 2023 y 2024.

En cuanto a sellos y tasas, continuarán los beneficios de estabilidad fiscal que rigen desde 2018. No se prevén incrementos en las alícuotas, y sólo se actualizará el valor absoluto del módulo tributario a $ 4.20.



Respecto de Ingresos Brutos, no habrá modificaciones de alícuotas, excepto, para tres actividades. Se trata de servicios de comunicación (cable, telefonía fija), donde la alícuota se eleva del 4 al 5%. También, para la actividad financiera, y para casinos y juegos on line. En este último caso, la alícuota del 6,5% subirá al 10,5.

"Pagar es lo normal"

Olivares aclaró que con la política tributaria planteada "no buscamos recaudación". En cambio, dijo que se intentó "contemplar la situación de los contribuyentes del sector comercial, productivo y de las Pymes; y tratar de manera diferencial a aquellos contribuyentes que son cumplidores. Tenemos que volver hacia un eje elemental ético donde lo normal es pagar los impuestos", expresó.

En la misma línea y consultado por El Litoral, descartó posibles moratorias. "La moratoria es un mensaje inadecuado para el cumplidor. Santa Fe tuvo cuatro años consecutivos de moratoria y ése no es un buen mensaje. Cuando pasa eso, no se paga porque se especula con la futura moratoria. Por eso entendimos que no era momento para ello", concluyó.

Con informacion de El Litoral.