Ahora George Clooney dice que Matthew Perry no era feliz en "Friends"

Los miles de fans que ha cosechado a lo largo de su carrera el tempranamente desaparecido Matthew Perry siempre han creído que, de las distintas etapas de su existencia, al menos fue feliz cuando se transformaba en Chandler Bing, uno de los personajes más queridos de "Friends".

Sin embargo, ha sorprendido George Clooney -amigo personal de Perry- al revelar que , hasta dónde él sabe, Matthew fue exitoso pero no lograba disfrutar de su presente ni siquiera cuando la serie estaba en la cresta de la ola.

Explicó el actor, guionista, director y productor que el estudio en el que se grababa "Friends" y aquel en el que se roda "E.R. Emergencias" estaban puerta con puerta, ya que ambos pertenecían a la cadena NBC y a la productora Warner Bros, circunstancia que facilitaba que se vieran a diario.

Sin embargo, sus extremas adicciones impidieron que el actor fuera plenamente feliz a pesar de tener su supuesta vida ideal: “No estaba feliz. No le trajo alegría, felicidad o paz”, añadió Clooney.

El propio Perry reconoció en sus memorias, "Amigos, amantes y aquello tan terrible" que no podía ver viejos episodios precisamente porque le recordaban a ese pasado problemático y, viendo cada temporada, podía saber perfectamente de qué drogas estaba abusando en aquella época.

Es más, llegó a confesar que no recordaba tres de los años de rodaje de "Friends" debido a su abuso de sustancias. “No sabíamos qué le pasaba. Solo sabíamos que no era feliz y que no tenía ni idea de por qué estaba haciendo eso, tomarse 12 pastillas de Vicodin al día”, asegura George Clooney, que también confiesa que la muerte del actor le “partió el corazón”.

“El éxito, el dinero y todas esas cosas no te traen la felicidad. Tienes que ser feliz contigo mismo y con tu vida”, concluyó

