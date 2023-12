Se conoce el veredicto en el jury a las funcionarias que le dieron la tenencia de Lucio Dupuy a las asesinas

El juicio contra las funcionarias que le dieron la tenencia de Lucio Dupuy a sus asesinas llegó a su fin. Este viernes, a las 12, se conocerá el veredicto del jurado de enjuiciamiento, quienes decidirán si son destituidas o siguen ejerciendo su cargo dentro del Poder Judicial de La Pampa.



Ana Clara Pérez Ballester es titular del Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N°1 de General Pico, y tuvo a cargo el expediente que tramitaba el cuidado personal del nene de 5 años. Mientras que la asesora, Elisa Alejandra Catán, es responsable de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes N°2 de la misma ciudad.

Ambas están acusadas por el mal desempeño de sus funciones en la tramitación de los legajos por la tutela y el cuidado personal de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que el 26 de noviembre de 2021 fue asesinado por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

El juicio contra las funcionarias que le dieron la tenencia de Lucio Dupuy a sus asesinas llegó a su fin. Este viernes, a las 12, se conocerá el veredicto del jurado de enjuiciamiento, quienes decidirán si son destituidas o siguen ejerciendo su cargo dentro del Poder Judicial de La Pampa.



Ana Clara Pérez Ballester es titular del Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N°1 de General Pico, y tuvo a cargo el expediente que tramitaba el cuidado personal del nene de 5 años. Mientras que la asesora, Elisa Alejandra Catán, es responsable de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes N°2 de la misma ciudad.

Ambas están acusadas por el mal desempeño de sus funciones en la tramitación de los legajos por la tutela y el cuidado personal de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que el 26 de noviembre de 2021 fue asesinado por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

Las acusadas dieron sus últimas palabras antes del cierre. Por un lado, Pérez Ballester manifestó: “Solamente voy a solicitar que, al momento de resolver, tengan en consideración las circunstancias reales, la verdad de lo que pasó y los elementos que tuvimos en cuenta. Y que resuelvan con justicia”.

En tanto, Catan pidió justicia, pero aseguró que no tuvo responsabilidad en la muerte de Lucio: “Espero que el jurado sea justo, no solo por nosotras, sino también por Lucio. A mí me interesa en serio y de sobremanera que haya justicia por Lucio y no una cacería de brujas, porque acusar a cualquiera no es justicia”.

Finalmente, se leyeron los alegatos, tanto de la defensa como de la querella, en los cuales el procurador general Guillermo Sancho volvió a cuestionar que la jueza Ana Clara Pérez Ballester, y la asesora Elisa Alejandra Catán “no escucharon al niño ni al padre”. A eso le sumó que no se le dio intervención al equipo técnico interdisciplinario del Poder Judicial (psicólogo, médico, asistente social), ni tampoco se actuó de oficio.

Con informacion de Todo Noticias.