Vamos Santa Fe: las intendencias y comunas del PJ estrenan nombre y salen a la cancha

“Vamos Santa Fe ”, así se llama el nuevo espacio del peronismo “territorial” santafesino que aglomera a las intendencias y presidencias comunales justicialistas. Ese será el dique de contención para un grupo de dirigentes y dirigentas que buscarán construir poder al interior del partido y relacionarse en bloque con el gobernador Maximiliano Pullaro de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Tras meses de encuentros, charlas y negociaciones internas, 11 intendencias y 55 presidencias comunales justicialistas formalizaron el espacio y nace así una nueva tribu peronista en la Bota. Según pudo averiguar Letra P, la decisión será comunicada a la conducción partidaria y, a su vez, seguirán insistiendo con la creación de un espacio institucional que reúna a los Ejecutivos locales

De la tierra arrasada tras un año electoral para el olvido, germinó un grupo que tiene el “desafío de ir a dar la disputa al partido y pedir lugares de representación”, aseguró un mandatario. Afirman que quieren ser escuchados, tienen intenciones de presentarse en los comicios del 12 mayo y no descartan la posibilidad de participar en una interna. “No vamos a ceder los espacios que creemos que nos corresponden”, afirmó un intendente.

En el horizonte tienen como objetivo seguir afianzando el grupo. Fijaron reuniones generales todos los meses y mientras tanto las comisiones trabajarán “casi cotidianamente”.Se reunirán con las distintas tribus peronistas, aunque aclaran que “no hay jefaturas políticas hacia arriba”. No ven como algo imposible generar alianzas, pero para eso falta mucho camino por recorrer.

Por el momento quieren evitar dar nombres de candidatos o candidatas para presidir el partido. Sí aseguran que están delineando criterios para seleccionar o confluir en una persona: “Creemos que quien lidere el PJ no puede estar en gestión ejecutiva o legislativa”. El análisis que hacen es que si tiene que discutir públicamente con Pullaro o con representantes de Unidos, no puede hacerlo un intendente o alguien que esté en funciones porque eso podría repercutir en la relación institucional.

Según el comunicado que emitió el nuevo espacio “‘Vamos Santa Fe’ ocupará un rol protagónico en la proposición y definición de las nuevas autoridades del justicialismo, entendiendo la importancia de poner en valor los territorios conservados por los dirigentes que fueron revalidados en las elecciones pasadas”. En tanto, indicaron que en las próximas semanas tienen previstos encuentros con legisladores nacionales y locales del justicialismo.

Con informacion de Letra P.