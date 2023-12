Jorge Rial contó por qué no pasará Navidad con su hija Morena

Después de varias peleas, Jorge y Morena Rial decidieron enfriar la relación y prefirieron optar por distanciarse. Así lo comentó el conductor cuando le consultaron si iba a pasar las fiestas con su hija mayor.



Al aire de Socios del espectáculo (eltrece), el periodista comentó que si bien mantiene contacto con Morena, ya no es tan cotidiano como antes. “¿Con More mejoró el trato en este fin de año?”, quiso saber el cronista del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Sin dudarlo, la figura de Argenzuela (C5N), reveló: “Hay una distancia sana entre los dos”.

Según dijo, este año festejará estas fechas acompañado por su hija menor: “Paso Navidad con Rocío. Morena está en Córdoba con Fran, así que la vamos a pasar acá con Rocío”.

Lejos del conflicto, comentó cómo evolucionó el vínculo con la joven: “Nos hablamos de vez en cuando, sobre todo cuando está con Fran (su nieto), para hablar con él y después por ahí por cosas puntuales. Cuando le habían robado la llamé para ver cómo estaba, pero todavía hay una distancia prudente que es necesaria”.

Sobre la discusión mediática que protagonizaron hace un par de meses, Rial explicó que ya lo habían superado. “De mi lado nunca hubo nada, por suerte creo que reflexionó, creo que también salió de ese entorno un poco tóxico que tenía en algunas amistadas y los medios. Creo que ella misma se dio cuenta y se empezó a alejar, yo estuve siempre parado en el mismo lugar”, aseguró.

Luis Ventura se mostró preocupado por la situación económica de More Rial y deslizó que no la dejan trabajar

La situación económica de Morena Rial no sería la mejor, según ella misma contó en varias oportunidades, y se cree que podría tener varias deudas acumuladas. A propósito del tema, Luis Ventura contó que le ofreció trabajo en reiteradas oportunidades a la mediática, pero que ella las rechazó.



“Yo le había ofrecido porque ella quería hacer cosas de fotografía y le ofrecí que vaya de fotógrafa a la revista Paparazzi”, dijo el periodista al aire de Empezar el día, programa que conduce Amalia “Yuyito” González en Ciudad Magazine.

Acto seguido, el presidente de APTRA reveló cuál fue la otra propuesta laboral que le hizo a Morena, quien también la declinó. “Después le ofrecí el departamento de fotografía de diario Crónica donde estaba Carlos, mi hermano más chico. Le dije que él la iba a formar. Arrancó y después finalmente no quiso. No sé si no quiso o no la dejaron. Ya es un tema que me escapa”, lanzó.

Vale aclarar que la hija de Jorge Rial ya no recibe ayuda económica de parte de su papá y vive de lo que genera con sus redes sociales.

