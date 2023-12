Inversiones 2024: con brecha cambiaria de apenas 15%, el dólar está a precio de ganga

Hace tres meses la brecha era del 100%, hoy apenas llega al 15%, buen momento para volver a dólares. El escenario económico trae muchas promesas y pocas realidades.

Los mercados invitan a replegarse a cuarteles de invierno, los bonos soberanos hard dólar muestran un comportamiento cansino, y ya no logran nuevos máximos. La brecha entre dólares es muy baja, todo es una invitación a llevarse dólares al bolsillo y pasar las fiestas líquidos.

El dólar MEP termina en $954 cuando el dólar exportador se ubica en $832, lo separa una brecha del 15%, es una diferencia soñada hace meses atrás, y que hoy se hace realidad. Al gobierno le falta mucho para levantar el cepo, nada será de inmediato, la presentación del DNU fue impecable, su aplicación dependerá de la gestión política el punto más débil del gobierno. Cuanto más se demore la puesta en marcha, más dudas tendrán los mercados, que están a punto de caramelo para una toma de ganancias.

Baja la brecha: ¿buen momento para invertir dólares en ON?

Los bonos soberanos antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales cotizaban en torno de los u$s28, hoy cotizan en torno de los u$s40, una ganancia del 43% en un corto período de tiempo, entre la ganancia realizada, y un escenario plagado de dificultades por delante, tomar ganancias no parece una mala opción.

El problema es dónde alocar el dinero, por allí las obligaciones negociables parecen una excelente opción, tienen poca volatilidad, y pagan tasas entre el 8,5% y 9,0% anual, en cabeza de persona humana no pagan ganancias, y sí pagan bienes personales. Hay opciones para todos los gustos, pero la alternativa de obligaciones negociables parece la que menos estrés genera.

El Merval antes de las presidenciales cotizaba a 800.000, y hoy cotiza a 948.000, esto dio como resultado una suba del 18,5%, no está mal para estar invertido en acciones en donde la volatilidad es muy grande, y según el papel elegido hubo rendimientos superiores, por ejemplo, YPF valía $13.000 antes de las presidenciales y cerró en $16.850, con una ganancia del 29,6%. Estos rendimientos invitan a una toma de ganancias, y alocarse en algo seguro como las obligaciones negociables.

Estos números finales demuestran que tenían más para subir los bonos que las acciones en el mercado. Tener en cuenta estos datos, toda baja en el mercado de bonos será oportunidad de compra, en las acciones veremos.

Para aquellos que están en el negocio de la importación, el dólar importador que es el dólar mayorista más el 17,5% nos da un valor de $945, mientras que el dólar CCL $942,7, esto es una invitación a que los importadores compren dólares, sin importar que le impidan en los próximos 90 días a acceder al Mercado Único Libre de Cambios. Los negocios hay que cerrarlos, y tener el dólar billete es una tranquilidad para pasar navidad, fin de año y reyes. Por otra parte, el gobierno libertario debería liberar el comercio de Argentina con el mundo, y permitir a los agentes económicos pagar con los dólares que la gente supo conseguir.

Bono a importadores: el Gobierno busca reducir las Leliqs

Paralelamente a este comentario, el Gobierno saco al mercado los bonos que quiere colocar a los importadores. Estos bonos son un espanto, hasta el nombre es feo (se llaman Bopreal), y viene en tres versiones.

La primera vence el 31 de octubre del año 2027, en una tasa del 5,0% anual. La segunda versión vence el 30 de junio del año 2025 y la tasa de interés es 0%. La tercera versión vence el 31 de mayo del año 2026 y paga una tasa del 3,0% anual.

En todos los casos se suscriben a la par, en pesos al tipo de cambio A3500, las amortizaciones e intereses se cobran en dólares billetes. El Gobierno busca colocar estos bonos para absorber pesos del mercado y reducir el stock de leliq que ronda los $ 28,0 billones. Si coloca u$s20.000 millones absorbería $16 billones y sería un verderol milagro que esto ocurra, cuando en el mercado hay bonzo con mayor rendimiento como el AL30 cuya tasa de retorno es del 34,2% a un plazo de 6 años.

Dólar, a precio de ganga

Las reservas se ubican en u$s22.570 millones y esa es una muy buena notica. Esto es un buen punto de partida, el Gobierno saldrá a buscar u$s5.000 millones en cabeza de los exportadores de granos, u$s10.000 millones al FMI, y probablemente u$s3.000 millones a organismos financieros internacionales. Si logra algo de todo esto, los mercados van a descomprimir y calmarían la suba de los dólares alternativos.

Una exitosa colocación del Bopreal disminuiría los pasivos monetarios, y esto le permitirá una apreciación del peso, sería un verdadero milagro que esto ocurra, pero no lo descartemos, con Milei todo es posible.

Antes de las elecciones presidenciales la brecha era superior al 100%, hoy la brecha entre el dólar MEP y el exportador es el 15%, y no hay brecha entre el dólar importador y el dólar CCL. Claramente, el dólar está a precio de ganga en este escenario.

Si no prospera el DNU que envió al congreso el Presidente, los dólares alternativos podrían arbitrar con el dólar tarjeta, que se ubica en $1.320. Hay una distancia de 38% para capturar valor.

Pasarse a dólares e ir a cuarteles de invierno, que en verdad son cuarteles de verano, no es una mala opción, si venimos de cerrar una importante ganancia, y el escenario económico y financiero no parece consolidado. No asoman en el horizonte los dólares que vendrían de Qatar, tampoco hay apuro por parte del FMI por financiar a Argentina, y no vemos gente haciendo cola para comprar el Bopreal. Por otro lado, el DNU es buenísimo, pero parece que hay un malestar con el parlamento y la justicia. No nos vendría mal desensillar hasta que aclare, nadie se fundió por tomar ganancias.

