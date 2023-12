Para los magistrados de Santa Fe "las crisis económicas impactan siempre en el Poder Judicial"

Reforma judicial, crisis económica y vigencia de la feria judicial de enero fueron algunos de los temas que abordó el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe, Roberto Dellamónica, en una extensa entrevista mantenida con El Litoral. Actual Camarista en el fuero Civil y Comercial de los tribunales de Santa Fe, docente universitario y destacado actor en la agenda del Derecho local, el referente judicial realizó un análisis con perspectiva judicial.

- ¿Cuál es la postura del Colegio frente a este nuevo panorama de cambios a nivel provincial?

- Justamente esta semana (que pasó) hicimos las presentaciones, tanto ante el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, referido a las observaciones que hemos estado trabajando respecto al mensaje 5070 de modificación del Código Procesal Civil y Comercial y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

- ¿Y qué plantean esas presentaciones?

- Entendemos que hay toda una serie de modificaciones o propuestas con la finalidad de reducir el tiempo de los procesos judiciales, no obstante que esa sea la finalidad difícilmente pueda lograrse porque lo que nosotros advertimos es que en realidad estaría provocando un incremento en el índice de litigiosidad y un alongamiento de los procesos judiciales.

- ¿Por qué se generaría el efecto contrario al deseado?

- En la reforma para el Código Procesal Civil y Comercial y para la Ley Orgánica del Poder Judicial lo que se propone es la transformación de los juzgados de Circuito de Santa Fe y Rosario en Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, y de la Cámara de Circuito de Santa Fe y Rosario en una Sala de la Cámara de Apelación. Lo que ocurre es que nosotros no vemos que sea necesario que haya que transformar esos juzgados.

Vemos que la tendencia de especialidad se estaría violentando a través de esta normativa, porque los jueces de circuito entienden en juicio de menor cuantía, en locaciones y un tema muy sensible como los desalojos; en cambio los jueces civiles y comerciales tienen competencia residual y están atendiendo en causas de mayor complejidad. Entonces estaríamos pasando todas esas causas de menor cuantía a atiborrar los juzgados civiles comerciales.

Aunque estamos de acuerdo con la unipersonalización de los Tribunales Colegiados, porque hoy en día es necesario que la audiencia de vista de causa sea presenciado por los tres jueces y que la sentencia sea dictada por los tres jueces, lo que trae inconvenientes.

- ¿Qué otros aspectos cuestionan del proyecto de reforma?

- Que tampoco ésta reforma tiene en cuenta el protocolo de oralidad efectiva que hoy se está instrumentando. Con eso nosotros concentramos los actos procesales en dos audiencias y logramos reducir los juicios que antes duraban dos, tres o cuatro años, a un año.

- ¿Fueron consultados para estas modificaciones o se enteraron recientemente?

- La verdad que nunca se nos pidió opinión, sin perjuicio de que estemos de acuerdo, de que la finalidad perseguida con los tribunales colegiados no se cumplió y es necesaria la unipersonalización. Más allá de eso, el jueves de la semana pasada nos reunimos con el secretario de Justicia y nos comentó cuáles eran los proyectos que ingresaron a la Legislatura, algunos se aprobaron y otros quedaron pendientes.

- ¿Cuál es la postura institucional del Colegio?

- La posición institucional del Colegio Magistrados es que cuando se trata de normas que van a perdurar en el tiempo, como por ejemplo la modificación al Código Procesal Civil y Comercial que es de 1962; y la Ley Orgánica del Poder Judicial, creemos que se necesita consenso por parte de los operadores judiciales de cuáles son las mejores herramientas que deben estar en el código, para reducir el tiempo de los procesos judiciales. Y hay que tener en cuenta que hoy en día a ese código del año 1962 lo pasó por arriba la reforma Constitucional del 94, el Código Civil y Comercial del 2015, la pandemia y hoy no hay ninguna disposición en el código que revele cómo se está litigando en la actualidad, que lo hacemos en forma virtual y con todas las herramientas que salieron del propio Poder Judicial a través de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia.

- ¿Eso debería incorporarse a la reforma?

- Exactamente, se debería acomodar eso. Hoy los juzgados civiles y comerciales de la provincia y también de responsabilidad extracontractual están tramitando los procesos declarativos a través de un protocolo de oralidad efectiva y eso no se introduce en esta reforma. Cuando también creemos que debe generarse un espacio de consultas de debate y de opinión propio de un sistema democrático. También se necesita que la reforma sea integral, que haya una reforma del Código procesal Civil y Comercial y de la Ley Orgánica en base a lo que ahí se proponga que debe ser adecuado al código C y C de 2015.

¿Feria judicial o vacaciones?

- En las última semanas se puso en crisis la vigencia de la feria judicial: ¿Qué postura tiene el Colegio?

- Se confunde feria con vacaciones y no es así. Feria judicial implica que esos días no sean días hábiles judiciales. Ahora hay una modificación en este aspecto para el fuero Penal, donde siempre se trabajó en la feria porque no se podían paralizar las causas de aquellas personas que estaban privadas de libertad. Eso en el fuero civil y comercial sería impracticable. Lo que hay que preguntarse es si usted quiere días hábiles los 365 días del año o no.

- Eso deberían preguntarles a los abogados…

- Y por supuesto, porque si dejamos días hábiles judiciales todo el año, eso sería rayano con la violación del derecho de defensa en juicio. Entonces los abogados defensores o los que están tramitando una causa judicial, tienen que estar todo el año esperando cualquier notificación que salga del tribunal, vía oficio o a través de notificaciones electrónicas, entonces hay que estar preparado para contestar en cualquier momento del año. Hay que tener mucho cuidado en eso.

Pareciera que suspendiendo la feria se le sacan las vacaciones al personal y a nadie le podés sacar la vacaciones porque estarías violando la Constitución, leyes laborales, es algo elemental. Por ejemplo, en la facultad las licencias se toman en el mes de enero, ¿por qué? Porque si yo me tomo las vacaciones en mayo, no voy a tomar los exámenes, entonces estoy generando un perjuicio. Se trata de identificar feria con vacaciones y la feria es el tiempo donde no hay días hábiles y lo que hace la reglamentación y la ley es hacer coincidir las vacaciones de la mayor parte del personal en ese momento.

Mensaje institucional

- ¿Viene un año nuevo de cambios institucionales, qué mensaje le transmite el Colegio a sus asociados?

- Nosotros tenemos una máxima responsabilidad. Somos la Asociación que nuclea a la magistratura y la función judicial, estamos llamados a hacer cumplir la ley y la Constitución, entonces lógicamente que cuando aparecen arbitrariedades, el Poder Judicial es el que está llamado a poner fin; y en segundo lugar, muchas veces vemos en la política económica medidas que tienen impacto en los salarios de los trabajadores y trabajadoras de nuestro medio, y las situaciones de crisis económica impactan siempre en el Poder Judicial.

Si lo que se está anunciando, ajuste, devaluación, licuación de salarios y el dinero no alcanza, comienzan los incumplimientos; y si comienzan los incumplimientos los acreedores comienzan a reclamar el cumplimiento de los contratos; y si extrajudicialmente no se cumple, viene la instancia judicial y eso impacta acá. Se incrementan los juicios, las quiebras de personas físicas, la apertura de concurso preventivo de persona jurídica, eso nosotros ya lo vimos, por ejemplo en el año 2001.

Las consecuencias económicas de esa crisis, después impactan en el Poder Judicial que tiene que resolver todo ese conflicto, por eso hay que mirar el momento en que reformamos, cuando estamos viendo que puede haber un incremento de la litigiosidad porque vamos a soportar las consecuencias de las decisiones políticas o económicas que se estén por adoptar.

Con informacion de El Litoral.