Reapareció el Pocho Lavezzi tras el confuso episodio en Punta del Este

El Pocho Lavezzi fue noticia tras el confuso episodio que protagonizó en Punta del Este en donde las primeras versiones indicaban que el ex futbolista de la Selección Argentina había sido apuñalado pero luego la familia aseguró que había sufrido un accidente doméstico en donde se fracturó el omóplato.

Según detallaron medios uruguayos, el ex delantero de San Lorenzo, Nápóli y Paris Saint Germain, entre otros equipos, llegó al Sanatorio Cantegril acompañado de su novia con una fractura de clavícula y una herida en el abdomen, sin conocerse los motivos del ataque.

Pero finalmente, Paola Hernández, oficial de la Jefatura de la Policía de Maldonado, informó que el ex jugador fue asistido en José Ignacio a las 5 de este miércoles luego de participar en una fiesta.

Tras varios días de incertidumbre, Lavezzi hizo su reaparición pública en sus redes sociales en donde subió una foto sonriendo en blanco y negro con una letra de una canción particular que podría referirse a su situación personal.

“Perdí como gané, y como caí me levanté. Como cumplí también fallé pero yo sé que. A veces la vida es así un día no y un día sí. No me quiero contradecir pero solo. Puedo decir ‘me acostumbré’. A fracasar pa’ corregir. A frenar pa’ despué' seguir. Y a pelear pa’ conseguir lo que soñé”, recitaba la estrofa del tema de la foto que subió a su cuenta de Instagram.

El informe policial sobre la internación de Lavezzi

Si bien las circunstancias en las que se produjo la lesión no fueron informadas, fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado reportaron que están bajo investigación.

“El día 20 diciembre próximo hora 05:00 concurre móvil policial a Arenas de José Ignacio, Jurisdicción de Secc donde solicitan apoyo a La Emergencia. Al arribo del móvil se encontraba VICTIMA Ezequiel IVAN LAVEZZI el cual se encontraba lesionado siendo atendido por móvil de la Emergencia Dr. Agustini el cual diagnostica fractura de omóplato trasladándolo a Sanatorio Cantegril. Se desconoce al momento como se realizo la lesión, el mismo se encontraba en una fiesta.”

Fuente: 442