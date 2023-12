Kevin Spacey alertó a sus fans con un perturbador mensaje navideño: contra quién apuntó esta vez

Kevin Spacey, el actor norteamericano acusado por varios delitos de acoso y abuso sexual, concedió una reciente entrevista al polémico periodista Tucker Carlson, que se puede ver en su canal de YouTube. La particularidad de este encuentro, es que el artista decidió encarar este mano a mano en la piel de su famoso personaje Frank Underwood, el estratega político que protagoniza en la muy conocida serie de Netflix, House of Cards.

Entre sus declaraciones, Spacey se despachó contra la plataforma, que desde 2017 decidió prescindir de sus servicios debido a las graves acusaciones que enfrentó. Este año fue absuelto de al menos nueve de los cargos que se le imputaban, pero no volvió a recibir un llamado de los ejecutivos de la plataforma para reanudar la relación laboral. Al respecto, sentenció: “Netflix existe gracias a mí, yo los puse en el mapa y ellos intentaron enterrarme”.



No es la primera vez que Kevin Spacey sorprende con estas curiosas puestas en escena. En realidad, muchos de sus seguidores lo catalogan como una suerte de “tradición” que inició en 2018, cuando fue duramente señalado como agresor sexual. Replicó esos mensajes en 2019 y 2020. Tras ausentarse de YouTube en 2021 y 2022, finalmente decidió regresar este año para renovar la curiosidad de los internautas, consciente de la repercusión que causa con sus controversiales dichos.

Desde ese momento, el histriónico acto difunde estos mensajes navideños, casi siempre con algún contenido enigmático, enfundado en el turbio personaje de la serie y con su característico tono de voz casi sepulcral. Sin embargo, este año decidió cambiar su acostumbrada temática y optó por ser entrevistado para abordar algunos temas de su interés particular.

La Justicia desestimó la demanda contra Kevin Spacey: Anthony Rapp deberá pagarle US$40 millones

En octubre del 2022, un jurado de Nueva York determinó que Kevin Spacey no abusó de Anthony Rapp cuando era un adolescente y no es responsable por agresión. Tras 80 minutos de deliberaciones, la Justicia concluyó que los abogados del denunciante no habían podido probar que Spacey “tocó una parte sexual o íntima” de Rapp.

Cuando el juez Lewis Kaplan comunicó su decisión, Rapp se mostró impasible y bajó la cabeza brevemente. Acto seguido, se paró y abrazó a Chase Scolnick, miembro de su equipo legal.



Más tarde, el denunciante usó sus redes sociales para agradecerle al jurado por escuchar su caso: “Con esta demanda siempre se trató de iluminar, como parte de un movimiento más amplio para oponerse a todas las formas de violencia sexual”.

“Me comprometo a seguir abogando por los esfuerzos para garantizar que podamos vivir y trabajar en un mundo libre de violencia sexual de cualquier tipo. Espero sinceramente que los sobrevivientes continúen contando sus historias y luchando por la rendición de cuentas”, agregó Rapp.

Fuente: Clarin