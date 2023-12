Mársico pide que se nombre urgente juez en el Juzgado Federal de Rafaela

El presidente del Concejo Municipal, Lisandro Mársico, ingresó un proyecto de resolución, el cuál será tratado en Comisión de Gobierno este martes, mediante el cual se solicita al Consejo de la Magistratura de la Nación llevar a cabo de manera urgente, los procedimientos legales pertinentes a los fines poder concluir con el Concurso Nº 448 destinado a cubrir el cargo de Juez correspondiente al Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Rafaela que se encuentra vacante desde hace casi cuatro años. Esta es la segunda vez que el edil insiste con agilizar la selección del magistrado para reemplazar a Miguel Abásolo, quien permaneció siete años en el cargo.

El Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Rafaela funciona con dos Secretarías, una con competencia en materia criminal y correccional y la otra en lo civil, comercial, laboral, tributario, de la seguridad social y contencioso administrativo, respectivamente. Posee competencia territorial en los departamentos de Castellanos, 9 de Julio, San Cristóbal, San Martín, y 15 localidades del departamento Las Colonias.

“El Juzgado de referencia está vacante desde el mes de febrero del año 2020, hace casi cuatro años que vienen actuando diferentes jueces de otras jurisdicciones, a quienes se los fue designando a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia, a los fines de suplir la vacancia” expuso el concejal demoprogresista.

“El Consejo de la Magistratura de la Nación, órgano encargado de seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores, convocó a realizarse el Concurso Nº 448 a comienzos del año 2021, destinado a cubrir el cargo de referencia. Actualmente la instancia del proceso concursal está en etapa de evaluación de las entrevistas personales para determinar el orden de mérito final y la posterior designación de la terna que se elevará al Ejecutivo nacional” manifestó Mársico.

“Si bien, los juzgados federales trabajan a través de nuevas tecnologías cuya puesta en funcionamiento y aplicación la pandemia agilizó, está claro que para combatir el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y el resto de los delitos federales como así también dar respuesta con mayor celeridad a los distintos planteos judiciales de competencia federal como son con relación a las prepagas de salud, impositivos o jubilaciones, es necesario tener un juez titular en Rafaela, siendo que, se hace en tantas oportunidades referencia al combate del narcotráfico, por parte de los sectores políticos, pero no se agilizan las herramientas pertinentes para trabajar en ese aspecto”, sostuvo el titular del cuerpo legislativo local.

“Se necesita lograr un criterio y metodología de trabajo que otorgue una mejor y una más rápida respuesta de justicia, que diferentes jueces subrogantes de otras localidades, puedan brindar, los cuales aplican criterios disímiles entre ellos, incrementando su volumen de trabajo al existente en cada uno de sus juzgados, lo que conlleva dilatar los procesos y recargar al Juzgado de Rafaela, no brindando un servicio de justicia acorde a las exigencias de nuestra realidad” dijo el concejal pedepista.

“En materia penal, el sistema acusatorio a través del nuevo Código procesal penal federal no se aplica todavía en plenitud en la Provincia de Santa Fe, por lo que al estar vigente el inquisitivo, el juez tiene un rol preponderante en el proceso, siendo de extrema necesidad, que el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Rafaela, posea un magistrado titular para continuar con las investigaciones en trámite”, esgrimió Mársico.

“Resulta urgente, imprescindible y necesario que el Consejo de la Magistratura de la Nación articule las medidas necesarias que conlleve agilizar los concursos en trámite, en especial, el que se está llevando a cabo para cubrir la vacante de juez correspondiente al Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Rafaela”, finalizó Mársico.