¿Qué dijo Zaira Nara cuándo le preguntaron por los rumores de embarazo?

Zaira Nara y Facundo Pieres llevan una relación de algunos meses y están muy enamorados, según sus allegados. Pero ahora enfrentan una versión que habla de un presunto embarazo de la modelo.

Los rumores surgieron a partir de las palabras de Agus Binotti en un artículo de A24: "En los últimos días, antes del viaje de familia ensamblada que hicieron a las Cataratas del Iguazú, al que fueron los dos hijos de la modelo Malika y Viggo que tiene junto a Jakob Von Plessen, Zaira confirmó que está esperando a su tercer hijo".

Afirmó que la modelo de 35 años contó la noticia en un salón de belleza al que fue a hacerse las manos tras el pedido de no usar ciertos elementos por su "embarazo". La periodista agregó que "la hermana de Wanda esperará los tres meses para confirmarlo públicamente, pero en la producción de fotos de navidad, como en las fotos en Cataratas, tiene un gesto de taparse el abdomen que valida la información".

¿QUÉ DIJO ZAIRA NARA CUANDO LE PREGUNTARON POR LOS RUMORES DE EMBARAZO?

Enterada de los rumores, Zaira Nara respondió la consulta que le hicieron desde Intrusos (América TV). Guido Záffora fue el encargado de hablar con la modelo.

Tajante, la modelo dio su palabra oficial: "Es mentira mi embarazo. Encima estoy leyendo y dice que en el lugar donde me hago las manos pedí que no usaran productos. Nada que ver, no es así. Primero, siempre me hago las manos a domicilio".

"Estoy bien, de vacaciones, disfrutando", agregó Zaira cuando el periodista le consultó cómo pasaba estos días y aseguró que no dio más anuncios. Según la palabra oficial, no hay bebé por el momento. Karina Iavícoli habló con la periodista que dio la información que le aseguró: "Yo ya sabía que lo iba a desmentir".

Algunos aseguran que Zaira estaría resguardando todo y que esperaría que se cumplan los tres meses para dar la noticia. ¿Será así? Veremos en las próximas semanas.

Fuente: Paparazzi