Jacobo Winograd no tuvo piedad al opinar sobre la separación entre Fátima Florez y Norberto

Una vez más, Jacobo Winograd sorprendió con la dura opinión que lanzó sobre la ruptura amorosa entre Fátima Florez y Norberto Marcos, con quienes compartió mucho tiempo de amistad.



Cuando el periodista Matías Vázquez le consultó cómo está el productor y la desilusión amorosa que tuvo, Jacobo respondió: “Es fuerte, una pareja de 22 años. Él la conoció muy joven cuando fueron a Perú”. Jacobo Winograd

“Ella es una artista de la ostia, nadie lo va a discutir. Aparte yo la sigo queriendo y la voy a seguir considerando mi amiga, aunque ya no me hable más y no tenga relación, aunque ella no me quiera ver a mi”, aseguró Winograd para el programa A la tarde.



Sobre cómo se siente Norberto, el empresario aseguró que “está triste” y luego advirtió: “Yo te voy a contar la verdad, no el show, lo que dicen todos y los que hablan si saber”, dijo y aclaró: “Yo soy muy amigo de Norberto, pasé cumpleaños, Año Nuevo y Navidad. Con Fátima también y con Vicky”, expresó y resaltó que esta última es muy amiga de la pareja.

“A Norberto lo veo que tiene que salir, le va a costar. Él la amó y la sigue amando, no sé ella porque si se le acabó el amor tiene derecho a hacer su vida”, opinó y luego agregó: “Terminó mal, pero yo tengo la esperanza de que se va a arreglar todo”.



Además, Jacobo expresó: “Van a dejar las cosas claras porque hubo mucho cariño, mucho respeto porque Norberto es un tipo muy honesto, no es ningún ladrón”, dijo y luego apuntó contra Ana Rosenfeld, quien está investigando el manejo de dinero del productor.

“Que lo demuestre la Justicia, que lo diga un juez, un fiscal que Norberto robó y el hijo robó”, haciendo referencia a las acusaciones que también pesan sobre Federico, el hijo de la expareja de la humorista.

Fuente: pronto