La tajante respuesta de Susana Giménez cuando le preguntaron por los amores: "Estoy en paz"

Susana Giménez debutó el viernes pasado con "Piel de Judas" en Uruguay, en la antesala de su despedida de los escenarios y aplaudida por su público.

Luego de la función, la diva dialogó con Intrusos (América TV) donde respondió todo: teatro, política y amor. "El debut fue divino, estoy fuera de ritmo porque todos los ensayos los hice sin la ropa, sin el cambio y decía 'no llegamos, no llegamos'", comenzó diciendo la actriz y conductora.



Susana Giménez

Luego respondió sobre el escenario político de la Argentina, con la asunción de Javier Milei. "Veo los noticieros todos los días. Todos sabemos que esto iba a pasar. No es una sorpresa como tuvimos antes". "Están pasando cosas buenas para el país, me parece que está bien encaminado", agregó la diva.



Y hasta dejó un mensaje para los argentinos. "Los amo con toda mi alma. Argentina es mi tierra, mi amor, mi todo. Me vine acá (Uruguay) por ciertas cosas que no eran justas. Cosas que no se puede hablar, de números. Pero estoy muy feliz", sostuvo Su desde su auto.

Susana en Piel de Judas.

En la entrevista, a Susana Giménez también le preguntaron por el corazón, si hay alguna relación dando vueltas por ahí. "¿Mi corazón? No quiero amores porque estoy en paz. Ya amé mucho, ya me amaron mucho. Ya está", sentenció la diva que prefiere estar sola, aunque no aclaró si hay algún touch and go dando vueltas.

Fuente: Pronto