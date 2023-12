Moria Casán cruzó a Pampita en el “Bailando 2023″ y se dijeron de todo: “Respetá a la gente mayor, ridícula”

Pampita y Moria Casan tuvieron un fuerte cruce en el Bailando 2023 (América) y se dijeron de todo durante la devolución a Martu Morales y Yeyo de Gregorio. La modelo y la diva terminaron a los gritos y Marcelo Tinelli tuvo que intervenir para que el hecho no pasara a mayores.

Todo empezó Pampita acusó a Moria de regalar nota a varios participantes. “No digas regalar nota porque yo no regalo nota a nadie, no seas buchona, nena. Tengo muchos años de oficio, sé de que lo hablo, soy una señora que nunca falta y hace 33 años estoy en ‘Brujas’, que debuto el 3 de enero. y me podría haber ido de vacaciones y no me voy. Hay que ser profesional y dejar de joder con el jurado”, dijo la experimentada jurada.

“Te la pasás regalando nota, yo también soy una señora de 45 años. Soy una gran señora, mucho más señora que vos capaz. ¿Qué te pensás que me vas a ningunear vos a mí? Hace años que no me dejo ningunear por nadie. Conmigo no te metás”, respondió a los gritos la pareja de Roberto García Moritán.

“Y vos conmigo tampoco... por qué no me voy a meter con vos, ¿quién sos? Yo te estoy diciendo nos seas una buchona. Y dejá de relajar al jurado”, retrucó la One. El conductor del programa tuvo que intervenir y acotó: “Ya está chicas, son dos mujeres inteligentes, ya está”.

“Pero estás diciendo que el regalo y el no regalo, lo que estás haciendo es buchonear al jurado... buchona, buchona, buchona”, insistió Moria. “Vos sos una buchona que le ponés 10 a las parejas que la producción te pide”, retrucó Carolina Ardohain. “Respetá a la gente mayor, ridícula”, remató la One.

