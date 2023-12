Reacción opositora a los dichos de Milei sobre supuestas coimas en el Congreso: “Es muy grave”

El presidente Javier Milei sorprendió anoche al poner un manto de sospecha sobre el Congreso en medio de la polémica por el decreto de necesidad y urgencia que firmó la semana pasada con cientos de artículos que apuntan a desregular la economía.

Mientras crecen las críticas y muchos ponen en duda su constitucionalidad, el DNU entrará en vigencia el próximo viernes, siempre que no haya una decisión judicial que lo frene (ya existen varios amparos presentados). Además, deberá ser aprobado por al menos una de las cámaras, tras el análisis de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que aún no está conformada.



En ese contexto, Milei realizó una grave denuncia contra los diputados y senadores que deberá debatir la iniciativa. “No tienen consciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman. Hice un posteo con una frase de Frondizi. Los que me cuestionan la forma imagino que estarán despotricando contra él. Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta”, advirtió durante una entrevista con Luis Majul por LN+.

“Está contemplado en la Constitución, el problema es que no les gusta, no lo pueden decir, quieren agarrar algún beneficio para aprobar la ley. Va en contra de los tongos de la casta. El problema es que con este mecanismo no pueden morder”, añadió.

Rápidamente, algunos legisladores salieron a responderle al presidente, y tildaron las acusaciones de “muy graves”.

En esos términos se expresó el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien mantiene un alto nivel de confrontación con el oficialismo.

“MUY GRAVE. Milei fue diputado hasta hace pocos días. Si conoció o conoce algún pedido de coimas o soborno en la Cámara de Diputados debería denunciarlo. Un fiscal tiene que actuar de oficio y exigir urgentes explicaciones. Si no, impulsaremos una denuncia. NO VALE TODO”, escribió el diputado en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

El sucesor de Máximo Kirchner en el cargo aseguró además que el bloque que encabeza “tiene una postura clara respecto al mega DNU, incluso antes de su publicación. Ese mega DNU avasalla al Congreso. Y debe ser retirado. Si no lo hacen, trabajaremos para que sea rechazado. La Constitución y la división de poderes no se negocian”.

En el mismo sentido se expresó la diputada del Frente Renovador Mónica Litza, quien también recordó el pasado reciente de Milei como legislador.

“Presidente Milei, lo de coimas en el congreso lo dice con conocimiento de causa? Le recuerdo que antes de ser presidente usted fue legislador. Para apoyar la eliminación del impuesto a las ganancias usted cobró una coima? O por alguna otra votación? Por eso sorteaba su dieta?”, se preguntó la diputada por la provincia de Buenos Aires.

“Lo invito a que vaya mañana ante el juez federal en turno y haga las denuncias correspondientes. Mientras tanto, cumpla con la constitución, trabaje de presidente y deje al congreso legislar. Nosotros, bloque @diputados_todos no estamos negociando nada. Queremos que retire el DNU. Fin de la historia”, añadió.

Desde el Senado, una de las que se expresó fue Carolina Moises, representante de Jujuy de Unión por la Patria. En un extenso hilo en la red social X, la legisladora le pidió “prudencia” al mandatario en sus declaraciones.

“Tiene responsabilidades públicas y por Ley está obligado a denunciar actos ilícitos que usted tenga conocimiento. No puede amenazar, ni injuriar a los representantes electos, salvo que tenga las pruebas correspondientes de lo que acusa... Pretender ensuciar nuestra tarea como legisladores para apretarnos es un acto se cobardía y solo demuestra su propia debilidad en las Cámaras legislativas”, afirmó.

Asimismo, le reclamó que envíe “inmediatamente” el DNU al Congreso: “No puede aducir demoras cuando el que a propósito frena su ingreso es Usted xq aún no ha cumplimentado el mandato de envío que el Poder Ejecutivo a su cargo tiene como responsabilidad. Exija a la Vicepresidenta @VickyVillarruel y al Presidente de @DiputadosAR @MenemMartin que conformen la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Estudie la Constitución Nacional y los Reglamentos de ambas Cámaras antes de causarnos daño a tod@s l@s argentin@s”, advirtió.

Más allá del peronismo, desde la Coalición Cívica se expresó la diputada Paula Oliveto, quien además de destacar que el mandatario aún no envió el DNU al Congreso, advirtió que si efectivamente hubo pedidos de coimas, debería denunciarlo.

“El presidente no mandó ningún proyecto de ley. Pero si hay legisladores que le pidieron coimas tiene que denunciarlo, porque esa es su obligación y porque el pueblo tiene derecho a saberlo. Si no lo hace sería una bravuconada no digna de su investidura”, afirmó Oliveto.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria por Tucumán Pablo Yedlin advirtió que el presidente podría estar cometiendo un delito con su acusación. “Si @JMilei acusa a los legisladores de “pedir coimas” para votar el mega~DNU, debe precisar a quién se refiere. Caso contrario está cometiendo un delito. Como si yo lo acusara de hacer negocios con las privatizaciones de YPF,del Litio,de aerolíneas, a quien se le puede ocurrir”, escribió en su cuenta de X.

El diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy fue consultado en radio Rivadavia sobre las acusaciones de Milei, y si bien evitó hacer un juicio de valor, le dejó un consejo al mandatario: “Las relaciones con el Congreso son importantes como para ser llevadas de una manera ordenada. Para tomar un ejemplo inteligente, en la época de Frondizi había una relación muy fluida. Si una habilidad tuvo el presidente Menem fue tener un Congreso que cooperaba con él. Creo que una relación conflictiva y agresiva con el Congreso de la Nación está totalmente contraindicada con la tarea que tenemos que hacer”.

Ayer, en su entrevista en LN+, Milei dijo que el DNU anunciado busca generar un shock de inversiones que contrarreste las medidas de ajuste y, en consecuencia, atenúe los efectos de recesión. “Necesitamos con urgencia inversiones para que los efectos del programa de estabilización sean menos dolorosos en términos de caída de actividad, empleo y pobreza”.

Además, insistió con que el Congreso debería aprobarlo: “El megadecreto tiene más de 75% de aprobación, entonces que me expliquen por qué quieren algo en contra de la gente”.

Fuente: Infobae