Oriana Sabatini salió al cruce de los rumores de embarazo y lanzó una picante respuesta

Como es costumbre, los famosos comparten cada año con sus seguidores algunas postales navideñas. Por supuesto, Oriana Sabatini y Paulo Dybala no fueron la excepción. Los novios posaron muy felices junto al árbol navideño sin imaginar la repercusión que tendría en redes sociales, ya que muchos creyeron que la cantante estaba anunciando que esperaba a su primer hijo con el futbolista.

Ante el furor desatado entre los internautas, la hija de Catherine Fulop encaró los supuestos a través de su usuario en Twitter (ahora X). Una usuaria posteó la captura de las fiestas y dio por sentado que Ori estaba embarazada. Ante esto, una seguidora la defendió respondió irónica: “¿No toman coca ustedes?”, cuestión que permitió a Oriana interceder con otra pregunta: “¿O comen?”.

Entre los miles de comentarios que se vieron en la publicación original dela pareja en Instagram, destacó el de Fulop, quien tampoco dio importancia a las especulaciones y escribió “¡Están demasiado bellos! ¡Los extraño por acá! Lloro”.

En 2020, Oriana señaló en una entrevista que concedió a LAM (América) que su deseo es planificar su propia familia desde una visión muy tradicional: “Yo soy clásica, así que hasta que no me case no voy a tener un bebé”, convicción que hasta el momento se mantiene, mientras organiza su esperada boda con Dybala.

