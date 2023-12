Seguridad: para el gobierno santafesino la feria judicial de enero "no debería existir"

"Hemos enviado un proyecto de ley a la Legislatura que plantea que no se detenga la labor de la justicia durante todo el período de feria judicial, que para nosotros no debería existir; proponemos que los descansos y las licencias en la Justicia sean secuenciados de manera que los santafesinos podamos ver que no se corta la actividad en los juicios", dijo el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

El funcionario involucró al Poder Judicial cuando un periodista lo consultó sobre las primeros resultados de las medidas tomadas en su cartera y las políticas públicas en favor de combatir los delitos.

En otro momento de sus declaraciones a un grupo de cronistas invitados a compartir un desayuno de trabajo en el Salón del Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia, Cococcioni graficó: "vemos que se ha dispuesto que sigan en enero algunos juicios, mientras la ley que impulsamos para que se termine la feria judicial está en tratamiento en sesiones extraordinarias en la Legislatura, imaginen si tuviéramos esa ley", deslizó.

El titular del ministerio al que el gobernador Maximiliano Pullaro le ha otorgado la prioridad dijo que su primer tarea es enfrentar una "crisis operacional que se ha heredado". Y describió una vez más que encontró "un sistema de patrullaje desmanelado".

"Desde el primer día hemos dispuesto medidas para sacar hasta el último policía a la calle, largamos el bloqueo administrativo con ese fin y hemos llevado talleres móviles para recomponer la flota policial y disuelto oficinas y tareas administrativas para tener más personal en la calle, que son los caminantes que hoy ven dispersos en la ciudad", comentó.

Explicó que en estos casos "son agentes que hace cinco días estaban en oficinas" y agregó que comprende que la decisión de privar de licencias a la policía "no es una medida simpática y no nos gusta tener que adoptarla, pero tuvimos que pedirles a los policías que no se tome vacaciones: enero va a ser un mes típicamente complicado", dijo. Indicó que con esas decisiones "hemos podido triplicar el patrullaje en las calles" de la capital provincial.

El "patrullaje preventivo en cuadrícula" es lo que "nosotros contamos" y reiteró que había 8 patrulleros y dos motos en la ciudad "operativos", es decir, listos para actuar ante una llamada de emergencia. Hoy "son en promedio 25, se ha triplicado", sostuvo. Aunque advirtió que el número "igual sigue siendo muy bajo".

En cuanto a los resultados, opinó que la estadística anterior "no era confiable" por lo que las comparaciones tampoco lo son. "Mi impresión es que hay más labores de investigación criminal, que hay más aprendidos en flagrancia por ejemplo, pero no se los puedo decir porque los mecanismos de control para esas acciones de la policía no eran claras", agregó.

Respondió ante otra pregunta que la disolución de la Policía Comunitaria no parte de una evaluación de resultados sino de la necesidad de poder enfrentar un panorama de "absoluto colapso absoluto operacional para contar con móviles y policías en el número necesario en la calle", advirtió.

"Hemos tomado todos los medios a nuestro alcance para poder darle al señor jefe de la policía provincial todos los uniformados a sus órdenes para estar en la calle". Sostuvo que los cambios en las Cárceles para tener separados a los reos de alta peligrosidad y mantenerlos sin chances de recibir teléfonos celulares

Optó por no dar plazos para una autoevaluación, pero destacó la labor actual de la policía para la investigación de los delitos y crímenes que sacuden a la ciudad, así como al "acompañamiento a las vícitmas y con la fiscalía que actua en cada caso". De todos modos confesó: "no estoy para nada satisfecho con lo que hemos conseguido hasta aquí" y como ejemplo mencionó que estará conforme con la flota de patrulleros y móviles cuando "lleguemos por lo menos en la ciudad de Satna Fe a unos 70 u 80 en la calle y dispuestos a actuar".

Sobre la intimidante balacera a una comisaría en Rosario (que la crónica policial vincula con una venganza de Los Monos) el ministro prefirió no salirse del libreto. Repitió que "desde primera hora personal policía de investigaciones y la fiscalía de Regional II está en plena investigación" y pidió "no arriesgar hipótesis", trazó el objetivo de "dar con los responsables y aplicarles las sanciones que corresonden". Luego, deslizó cuando se nombró a la famosa banda: "no sería serio dar precisones que no tenemos ni añadir datos que puedan entorpecer la investigaciones en curso".

Aseguró que "desde el primer día hemos estado tratando de hacer todo lo necesario para cumplir con las instrucciones que nos ha dado el gobernador para retomar el control de las investigaiones criminales en conjunto con las fiscalías, recuperar la calle para los ciudadeanos y obviamete puede haber alguna reacción de la criminalidad a las que responderemos con acciones cada vez más agresivas de nuestra parte".

