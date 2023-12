"¿Disculpas? ¿Por qué? Ya está hecho", le dijo la princesa Ana a Jonathan Pryce

Jonathan Pryce, que en The Crown interpreta al esposo de Isabel II, la reina de Inglaterra, no logró saber qué opinaba la monarquía de su laboral actoral.

Fue en ocasión de que lo nombraran caballero de la Orden del Imperio británico cuando concurrió a palacio y le tocó en suerte que fuera la princesa Ana -hermana del actual monarca y , en consecuencia, hija de Felipe de Edimburgo el personaje que él interpreta-quien presidiera la ceremonia de condecoración .

“Yo ya interpretaba a su padre en The Crown y había indicios de que ella había visto algo de la serie. Entonces, me puso la espada ligeramente en el hombro. Yo me levanté y dije, mientras pensaba en lo que ella debía pensar en ese momento ‘oh, no sé qué decirte. Eh... ¿perdón?’”.

La cuestión es que para llenar el incómodo silencio que se registra en medio de la ceremonia, Pryce le pidió disculpas a la princesa . Ni siquiera él justificó acabadamente su conducta, pero se supone que, en presencia de la hija de su personaje, no es desatinado ofrecer excusas para el caso que no lo hubiera hecho bien.

La respuesta de Ana lo debe haber llenado de dudas aunque el actor dice que fue un momento gracioso.

“¿Por qué? Ya está hecho”, le contestó, con lo cual nunca sabrá si tuvo un desempeño adecuado o si se equivocó de cabo a rabo. En ambos casos lo de "ya está hecho" refiere al carácter absoluto y definitivo de su labor que ya se vio reflejada en los distintos episodios de una serie que justamente tuvo este año su última temporada.

“Ya sea que ella entendiera que le pedí perdón por estar allí ,en Windsor, esa noche o que lo siento por un ‘interpretaste a mi padre y lo hiciste de la manera en que lo hiciste’; es irrelevante”, explicó. Asimismo, concluyó: “Fue un momento bastante divertido, al menos para mí”.

Fuente: La Nacion