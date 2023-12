María Becerra enfrenta un fuerte reclamo de sus vecinos: de qué la acusan

María Becerra enfrenta un fuerte reclamo por parte de sus vecinos de Vicente López que la acusan por hacer fiestas, ruidos y porque su seguridad privada les “prohíbe” estacionar sus autos sobre la cuadra. Así lo informó el periodista Juan Etchegoyen, conductor del ciclo Mitre Live (Radio Mitre AM 790).

Al comienzo de la transmisión que salió al aire este miércoles, el locutor reveló que recibió algunos mensajes de vecinos de la cantante que se quejaron por un “uso indebido del espacio público”.

Etchegoyen aseguró que las personas que se comunicaron con él se mostraron “muy enojados” con la artista y con la gente que la acompaña, como lo es el personal de seguridad. “Las personas que a mi me mandan esto me piden reserva de identidad porque no quieren quedar expuestos con sus nombres”, detalló el conductor.

En uno de los audios que dio a conocer el locutor, un hombre contó que Becerra se mudó junto a su novio, el cantante J Rei y lo describió como “una situación que no se aguanta”, ya que supuestamente suelen hacer fiestas con ruidos molestos. “El gran problema que tenemos es que pusieron una seguridad privada de ellos que no te dejan estacionar en la cuadra”, reclamó. “Es una falta de respeto”, completó.

Luego, el periodista emitió al aire otro de los audios que le envió otro de los vecinos. “No me ha dejado estacionar en la calle en un lugar permitido frente a su casa porque tiene una garita de seguridad que nos echa a los vecinos y sus vehículos no dejan pasar cochecitos de bebé”, contó.

Fuente: TN