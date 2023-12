Contundente afirmación de Bernardo Silva: "Si no era por el Mundial de Messi, Haaland debería tener el Balón de Oro"

Bernardo Silva, futbolista del Manchester City, afirmó este miércoles mediante una entrevista que, de no haber ganado el mundial con la Selección Argentina, Lionel Messi hubiese perdido el balón de oro ante Erling Haaland.

"Si el Bayern Munich gana la Champions, el delantero del Bayern que marcó 40 goles en la temporada ganará el Balón de Oro. El City gana la Champions... y casualmente no fue Haaland, porque Messi ganó el Mundial. Si no hubiese sido por el Mundial de Messi, sería Haaland quien habría ganado el Balón de Oro", expresó el portugués con el medio A Bola de su país.

Además, el mediocampista agregó: "Sin duda, hoy en día, cuando se miran trofeos individuales, la gente se fija mucho en las estadísticas. Normalmente, los jugadores que marcan más goles".

Con respecto a las estadísticas, el portugués insiste que hoy en día se le da más valor a los números que al rendimiento dentro de la cancha, y comentó: " "Las estadísticas valen poco... Me gusta mirar las estadísticas sobre los partidos ganados. Me gusta ver qué jugadores tienen mayor porcentaje de victorias en la Champions, en la Premier League, en campeonatos, porque al final el impacto que tiene un jugador en un equipo no se solamente por goles o asistencias".

Por último, el deportista sentenció el diálogo con una afirmación: "Hay que mirar el partido en su conjunto y no sólo mirar las estadísticas, porque hay jugadores con características muy diferentes".

Fuente: 442