¿Romance en puerta? Se conoció la primera foto de More Beltrán junto a un ex atlético

Morena Beltrán sacudió el mundo del fútbol por un supuesto romance que mantendría con un jugador de Boca Juniors. Los rumores fueron en aumento hasta que en las últimass horas se conoció una foto que confirmaría la relación. La periodista de 24 años se muestra acompañada del defensor xeneize, Lucas Blondel.

La foto que rápidamente se volvió viral fue compartida por la red social X, antes llamada Twitter, por el usuario @joaccolyon. “Blondel en una playa (No puedo decir cual) con MORE BELTRÁN!!!!!!!!”, escribió Joaco, que no aclaró en qué lugar se encuentra, pero que sería Punta del Este. En la imagen se lo puede ver al futbolista de Boca Juniors de 27 años junto a la joven.

A partir de esta imagen, muchos internautas comenzaron a profundizar en los últimos posteos de ambos y encontraron que la camiseta de Lucas Blondel junto a Morena Beltrán es la misma que utilizó el lateral derecho en uno de sus últimos posteos. Además, enfocaron en las publicaciones de la periodista estrella de ESPN en un parador de una playa con idéntico marco al del futbolista.

Vale recordar que More tuvo una relación con otro futbolista, Tomás Mantía de Flandria. Sin embargo, desde hace varios meses ambos se habían distanciado luego de tres años juntos. Por su parte, Lucas Blondel transita sus últimos días de vacaciones y se prepara para reincorporarse a la pretemporada en Boca Juniors, donde se reencontrará con su ex entrenador en Tigre, Diego Martínez, quien fue confirmado en el cargo xeneize en reemplazo de Jorge Almirón.

Morena Beltrán y Lucas Blondel ya habían quedado en el foco de rumores de romance días atrás cuando la periodista realizó una sesión de fotos en una pileta idéntica a la que el futbolista mostraría en sus publicaciones de Instagram, junto a su ex compañero en Tigre, Nicolás Castro.

En ese momento, los usuarios comenzaron a atar los cabos sueltos y también se encontraron con otro de los posteos clave. El 7 de diciembre, la joven tituló “cositas q me hacen feliz”, junto a un emoji de un corazón. Entre las 10 fotos que compartió había una de un plato de comida, un mate y una leyenda “Mucha Sonrisa”. Un dato no menor es que el apodo de Blondel es, justamente, Sonrisa. Esto sin contar al “me gusta” que le dio More y el like como respuesta del futbolista en varias oportunidades.

Lucas Blondel se sumó en el último mercado de pases a Boca Juniors, que ejecutó la cláusula de rescisión en Tigre de u$s1.850.000 por el 70% de su pase. En este segundo semestre que está a punto de culminar, el lateral derecho jugó 10 encuentros, marcó dos goles, no brindó asistencias y fue expulsado una vez. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.

